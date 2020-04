Le Bureau Exécutif du HOM continue ses réunions en visio-conférence

Le Bureau Exécutif du HOM (Hay Oknoutian Mioutioun) qui regroupe toutes les Croix de Secours arméniennes dans le monde (27 pays), continue ses réunions en visio-conférence pour faire un point sur la situation de ses régions dans le contexte d’épidémie du Covid-19.

Après les entités d’Amérique du Nord (USA côte Est, côte Ouest, Canada), c’était hier les Conseils d’Administration de la France et de l’Australie qui se réunissaient « à distance ».

Après 3 envois de matériel médical en Arménie et en Artsakh par avion, un 4e envoi est en préparation.

Dans chaque pays, les Croix de secours organisent des distributions de repas, de contacts réguliers avec les personnes seules ou âgées, la confection et/ou la distribution de masques, ou comme en France, la distribution de viennoiseries aux personnels soignants et logistique des hôpitaux, des pompiers, des EPHAD,

Un fonds d’urgence a pour cela été mis en place sur le site du HOM www.ars1919.org, d’une part pour financer les aides pour l’Arménie et l’Arstakh, mais aussi pour prévoir l’après Covid-19 et venir en aide à ceux qui, inévitablement, se retrouveront dans des situations très délicates au sortir du déconfinement.

Vous aussi vous pouvez apporter votre aide sur le site du HOM, ou en faisant un don sur le site de la Croix Bleue des Arméniens de France, https://croixbleue-france.com/, en indiquant Fonds d’urgence global.

Et si vous connaissez des personnes seules, dans la difficulté, n’hésitez pas à nous contacter par message privé sur cette page ou par mail cbaf@wanadoo.fr

Prenez soin de vous,

Respectez les gestes barrières

Pour sauver des vies, restez chez vous 💙💙💙