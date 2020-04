Yvelines. Elle reprend « We are the world » avec ses camarades de classe confinés dans 21 pays différents

Julie Cail, étudiante en art du spectacle domiciliée à Gargenville (Yvelines), a souhaité redonner un peu d’espoir aux internautes, en pleine crise sanitaire. Elle a enregistré une reprise du titre We are the world avec ses camarades de classe de l’Aicom, l’école de comédie musicale de Créteil (Val-de-Marne), confinés dans 21 pays différents et un département d’Outre-mer, rapporte le site 78actu.

L’idée lui est venue il y a trois semaines. Tous ses camarades ont accepté de relever le défi. Les chanteurs se sont enregistrés avec leur téléphone ou leur ordinateur. Au total, 23 territoires sont représentés comme le Brésil, l’Arménie, la Russie, la Malaisie, la Corée du Sud.