De nouvelles mesures de soutien socio-économique ont été discutées au gouvernement

Sous la présidence du Premier ministre Nikol Pashinyan, le gouvernement poursuit ses discussion sur les mesures à prendre pour atténuer les problèmes économiques et sociaux résultant de la propagation du coronavirus.

Au cours de la réunion d’aujourd’hui, le Premier ministre Pashinyan a été informé des résultats actuels de 12 événements approuvés. Il a été noté qu’une dynamique positive est enregistrée dans tous les programmes, le processus de recueil des demandes se poursuit, l’aide économique et sociale prévue est fournie sur la base des demandes approuvées. La numérisation des bases de données des bénéficiaires est également effectuée. Le Premier ministre a chargé les responsables de continuer à se concentrer sur la mise en œuvre des événements, en encourageant la bonne mise en œuvre des travaux de numérisation, car l’agenda numérique est l’une des priorités du gouvernement.

De nouvelles idées de soutien socio-économique ont été présentées lors de la réunion. En particulier, la proposition d’inclure les employés de plusieurs sphères dans la liste des bénéficiaires du 8 événement a été discutée, la question de fournir une assistance aux familles bénéficiaires incluses dans le système de prestations familiales a été discutée.

Le Premier ministre Pashinyan a chargé les responsables de finaliser les propositions et de les soumettre pour approbation.

Dans le cadre des nouvelles mesures d’aide économique, l’utilisation de nouveaux outils pour encourager les entrepreneurs a été discutée. Il a été fait référence à l’amélioration des outils de l’administration fiscale, un certain nombre d’observations et de suggestions ont été présentées sur le sujet. Nikol Pashinyan a noté que la question devrait être examinée du point de vue de l’évolution des réglementations institutionnelles et de leur application à long terme, en tenant compte de la nécessité de maintenir la discipline fiscale. Le Premier ministre a chargé les chefs des départements représentant le bloc financier et économique de discuter ensemble et de présenter une version convenue d’un commun accord.

Les perspectives de projets d’infrastructure dans le cadre du partenariat Etat-secteur privé, qui viseront à assurer la croissance économique, ont également été discutées lors de la réunion.