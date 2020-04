Nikol Pashinyan : « Notre stratégie est d’apprendre à vivre avec le coronavirus »

La stratégie du gouvernement arménien est d’apprendre à vivre avec le coronavirus, a déclaré le Premier ministre Nikol Pashinyan, répondant à la question d’Edmon Maroukian, chef du groupe parlementaire « Arménie lumineuse », comment la sécurité des employés sera assurée après l’autorisation des activités de production textile lors d’une séance de questions-réponses avec le gouvernement à l’Assemblée nationale.

« À ce jour, nous avons des entreprises de production qui ont travaillé tout ce temps. Un cas de coronavirus a été enregistré parmi leurs employés, mais ce cas n’est pas entré dans les zones de production. Nous voulons partager l’expérience de cet entreprise avec d’autres entreprises. Maintenant, j’ai confié au Bureau du Commandant et au ministère la tâche de transmettre l’expérience réussie à ces entreprises. Nous savons ce qui doit être fait pour garantir à 90% que le virus n’entrera pas dans la zone de production. Notre stratégie est que nous devons apprendre à vivre en parallèle avec le coronavirus, cela peut durer un an, nous ne pouvons pas être fermés pendant un an », a déclaré Nikol Pashinyan.