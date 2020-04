Le processus d’organisation des examens finaux et d’entrée a été discuté

Une réunion s’est tenue sous la présidence du Premier ministre Nikol Pashinyan, au cours de laquelle le processus d’organisation des examens finaux dans la situation actuelle a été discuté.

Le ministère de l’Education, des Sciences, de la Culture et des Sports a présenté un paquet de propositions pour la réalisation d’examens finaux pour l’enseignement général, les établissements d’enseignement secondaire professionnel et supérieur, ainsi que les examens d’entrée. Il a été noté que le paquet avait été élaboré en tenant compte de l’expérience de plusieurs pays.

À la suite de la discussion, le Premier ministre a chargé de soumettre un projet de décision gouvernementale.

Ensuite, les participants ont abordé la question des frais de scolarité des étudiants. Le Premier ministre Pashinyan a souligné la nécessité de soutenir les étudiants qui ont un haut niveau de scolarité. Sur cette question, le Premier ministre a chargé de présenter un programme d’événements.

Un échange de vues a également eu lieu autour du travail de mise à disposition des tablettes. Nikol Pashinyan a souligné l’importance d’une organisation complète du processus et a chargé le ministère de l’Éducation, des Sciences, de la Culture et des Sports et le ministère de l’Industrie des Haute Technologie de présenter un programme de production de tablettes qui résoudra non seulement les problèmes actuels, mais fournira également aux étudiants le nombre nécessaire de tablettes chaque année.