Nikol Pashinyan demande l’introduction d’un programme pour organiser l’utilisation de tablettes

Le 15 avril, une réunion s’est tenue sous la direction du Premier ministre de la République d’Arménie, Nikol Pashinyan, au cours de laquelle le processus d’organisation des examens final et d’entrée a été discuté. Le Ministère de l’éducation, des sciences, de la culture et des sports de la République d’Arménie a présenté un ensemble de propositions d’examens dans les établissements d’enseignement, qui a été élaboré en tenant compte de l’expérience de plusieurs pays. À la suite des discussions, le Premier ministre a chargé de soumettre un projet de décret gouvernemental.

La question des frais de scolarité dans les universités a également été soulevée lors de la réunion. Nikol Pashinyan a souligné la nécessité de soutenir les étudiants à haut rendement scolaire et a demandé de soumettre un plan d’action. Un échange de vues a également eu lieu concernant la fourniture de tablettes aux étudiants. Nikol Pashinyan a appelé à une organisation complète du processus et a chargé le ministère de l’Éducation et le ministère de l’Industrie de haute technologie de présenter un programme pour organiser la production de tablettes qui non seulement résoudra le problème dans la situation actuelle, mais aussi permettra de fournir aux étudiants la quantité nécessaire de ces appareils chaque année.