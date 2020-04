Disparition suite à une longue maladie de Mourat Aleksanyan (70 ans) ex-ministre arménien de la Justice

Mourat Aleksanyan (70 ans) ancien ministre arménien de la Justice est mort suite à une longue maladie.

Il avait en 1975 terminé ses études à la Faculté de Droit d’Erévan. Entre 1971 et 1984 il avait occupé des fonctions politiques au sein des sections du Parti communiste d’Abovian. Entre 1984 et 1990 il avait travaillé au Tribunal de Justice d’Abovian. Entre 1991 et 1995 il était élu député au Conseil suprême de la République d’Arménie. En 1995 il était élu député au Parlement arménien. De février 1996 à avril 1998 il avait été ministre de la Justice d’Arménie.

Krikor Amirzayan