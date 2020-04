Message du Premier ministre Pashinyan

Cher peuple,

Fiers citoyens de la République d’Arménie,

Un état d’urgence a été instauré en République d’Arménie depuis le 16 mars 2020 en raison de la propagation du nouveau coronavirus. L’état d’urgence a expiré le 14 avril, mais nous avons dû le prolonger d’un mois supplémentaire car, malheureusement, la crise n’a pas été surmontée non seulement en Arménie, mais dans le monde entier.

Les indicateurs mondiaux sont les suivants : A ce jour, 2 millions 181 000 508 cas de coronavirus ont été confirmés dans le monde. 147 337 personnes sont mortes du coronavirus, 552 264 personnes ont été guéries.

La situation en République d’Arménie est la suivante : Nous avons 1201 cas confirmés, 402 patients guéris et malheureusement 19 décès. L’âge moyen de nos compatriotes décédés des coronavirus est de 73,8 ans. Tous les patients décédés souffraient également de maladies graves. y compris le cancer, l’hypertension artérielle, le diabète, les cardiopathies ischémiques, etc.

Au 17 avril, 780 personnes reçoivent un traitement, environ 1 700 personnes isolées.

Et malgré ces chiffres alarmants, je voudrais souligner que grâce aux efforts de notre système de santé et d’administration publique, la propagation de l’infection reste gérable pour le moment.

C’est l’un des indicateurs les plus importants de la gestion de l’épidémie, car dans de nombreux pays, il y a eu des cas où il n’y avait pas de place pour les citoyens infectés et nécessiteux dans les hôpitaux.

J’estime nécessaire de mentionner que dès les premiers jours, des conditions dignes ont été créées pour nos citoyens isolés. Ils reçoivent des chambres d’hôtel, de la nourriture et la surveillance médicale nécessaire. Dans de nombreux pays du monde, l’exemple de l’Arménie montre comment traiter ses citoyens en temps de crise.

Au cours de cette période, le retour de milliers de citoyens arméniens dans leur patrie a été assuré dans différents pays du monde, ce qui a été mis en œuvre avec le soutien du budget de l’État, ainsi qu’avec le soutien d’organisations et de bienfaiteurs arméniens et de la Diaspora. Je tiens à remercier toutes les organisations et les individus qui nous ont soutenu. Ils ont également aidé le Bureau du Commandant à importer un certain nombre de biens nécessaires en Arménie.

L’une des caractéristiques importantes de l’épidémie de coronavirus en Arménie est que le phénomène des vitrines vides n’a jamais été enregistré dans notre pays, ce qui a malheureusement été exprimé dans de nombreux pays à travers le monde. Et encore une fois, je tiens à remercier à la fois nos hommes d’affaires et nos partenaires en Géorgie, en Russie et en République Islamique d’Iran, qui ne ménagent aucun effort pour assurer la meilleure circulation possible du fret arménien pour le moment.

Je voudrais également remercier tous les pays et les organisations internationales qui ont soutenu l’Arménie dans la lutte contre le coronavirus.

Chers compatriotes,

L’épidémie de coronavirus a entraîné de nombreuses difficultés économiques et sociales et le gouvernement a pris 13 événements anti-crise visant à aider l’économie et les citoyens à surmonter la crise.

Dans le cadre du premier événement anti-crise, le gouvernement a promu des prêts sans intérêt et à taux réduit aux organisations. Dans le même temps, des prêts avec un cofinancement public de 0% sont prévus pour le paiement des salaires et le respect des obligations fiscales. Des prêts avantageux sont offerts pour l’achat de matières premières et d’équipements, les factures de services publics, les importations de produits alimentaires. À l’heure actuelle, 229 entreprises ont bénéficié du programme et le montant du prêt est de 10 milliards 900 millions de drams. La mise en œuvre du programme se poursuit.

Le deuxième événement anti-crise concerne entièrement l’agriculture. Le gouvernement a réduit à zéro les taux d’intérêt sur les prêts publics, ainsi que sur un certain nombre de prêts agricoles, pour stimuler complètement l’activité agricole. À l’heure actuelle, 1307 entités ont utilisé le programme, le montant du prêt est de 2 milliards 960 millions de drams et nous prenons des mesures pour rendre le programme plus intensif.

Dans le cadre du troisième événement anti-crise, nous soutenons les petites et moyennes entreprises qui paient leurs dettes, en accordant 2 à 50 millions de drams de prêts sur trois ans, en fonction de leur chiffre d’affaires, sans aucune garantie. Dans le même temps, pendant les six premiers mois, ils ne devraient effectuer aucun paiement pour le service de prêt, pour les deux premières années, le prêt est accordé à 0%. Le programme est en cours et actuellement 230 entrepreneurs l’ont utilisé, le montant du prêt est de 2 milliards 470 millions de drams et nous prenons des mesures pour rendre le programme plus intensif.

Dans le cadre du cinquième événement anti-crise, nous accordons des subventions aux entreprises de 2 à 50 emplois qui ont conservé tous leurs emplois antérieurs et la masse salariale pendant la crise. Le gouvernement paie les salaires d’un employé sur cinq de ces entreprises. 8340 entités économiques ont déjà utilisé le programme, le montant donné par le gouvernement a fait 1 milliard 300 millions de drams.

Ce sont nos programmes économiques adoptés à ce stade. Les discussions se poursuivent et nous adopterons bientôt d’autres programmes économiques également. Je vais maintenant présenter nos programmes d’aide sociale.

Dans le cadre du quatrième événement anti-crise, nous apportons un soutien ponctuel aux parents d’enfants de moins de 14 ans qui ont perdu leur emploi du 13 au 25 mars, et nous proposons 100 000 drams de soutien à ces parents pour chaque enfant. Jusqu’à présent, nous avons identifié 964 de ces parents et payé environ 100 millions de drams.

Dans le cadre du sixième événement anti-crise, nous apporterons un soutien ponctuel aux citoyens qui se sont inscrits comme salariés et ont perdu leur emploi entre le 13 et le 30 mars, et en janvier-février leurs salaires n’ont pas dépassé 500 000 drams. Nous versons à ces citoyens une aide à hauteur du salaire minimum. À ce jour, nous avons payé une aide à 6723 citoyens pour un montant de 457 millions de drams.

Dans le cadre du 7e événement anti-crise, nous apportons un soutien ponctuel aux femmes enceintes sans emploi et dont les époux ont été licenciés entre le 13 et le 30 mars. Nous payons 100 000 drams pour une aide ponctuelle aux femmes dans une telle situation, et à ce jour, 7026 femmes enceintes ont reçu 702 millions de drams d’aide financière.

Dans le cadre du 8e événement anti-crise, nous fournissons un soutien ponctuel aux secteurs et aux entrepreneurs individuels touchés par le coronavirus. Le montant de l’aide dépend du montant de leurs salaires enregistrés ou de leur chiffre d’affaires. Dans le cadre de ce programme, une aide a déjà été apportée à 63 014 personnes pour un montant de 4 milliards 615 millions de drams.

Dans le cadre du 9e événement anti-crise, nous fournissons un soutien ponctuel aux parents qui ne sont pas des employés inscrits et n’ont pas d’emploi. Nous payons 26 500 drams parents pour chaque enfant. À l’heure actuelle, nous avons fourni une assistance à 19 457 enfants et le montant payé a été de 515 millions de drams. La mise en œuvre du programme se poursuit.

Dans le cadre du 10e événement anti-crise, nous apportons un soutien ponctuel aux micro-entreprises opérant dans les secteurs vulnérables à raison de 10% du chiffre d’affaires au premier trimestre 2020, mais pas plus du double du salaire minimum et pas moins de 10000 drams. Environ 6 000 de ces entreprises ont été informées et un soutien sera fourni dans les prochaines semaines.

Dans le cadre du 11e événement anti-crise, nous apportons un soutien ponctuel aux abonnés à un contrat d’électricité et de gaz, dont les dépenses de février s’élevaient à 10 000 drams pour le gaz et 5 000 drams pour l’électricité. Il y a environ 235 000 abonnés de ce type en République d’Arménie et le gouvernement rembourse 50% de leurs paiements de février. Les abonnés de ce groupe, qui ont déjà payé, reçoivent une assistance sous forme d’acompte sur leurs comptes d’abonnement. Le gouvernement a déjà payé 786 millions de drams dans le cadre de ce programme.

Avec le 13e événement anti-crise, nous soutiendrons les familles bénéficiaires de la moitié de leur allocation mensuelle. Dans le même temps, 70% du soutien sera fourni en personne et 30% seront transférés sur leurs factures d’électricité. Environ 85 000 familles bénéficieront de ce programme, le montant brut de l’aide sera d’environ 1,2 milliard de drams.

Il est également important de noter que depuis le début de l’épidémie de coronavirus, les banques et les organismes de crédit arméniens ont accordé des prêts à environ 11 000 personnes morales pour un montant de 35 milliards de drams. Un prêt d’environ 15 milliards de drams a été accordé à 380 000 personnes.

Chers compatriotes,

Le gouvernement continue de discuter des mesures anti-crise, et toutes les décisions nécessaires seront prises pour affronter dignement cette crise imminente. Notre tâche principale est de veiller à ce que les 13 mesures anti-crise que nous avons adoptées soient aussi efficaces que possible et atteignent les bénéficiaires dès que possible.

Je dois admettre que nous recevons beaucoup d’alarmes lorsque les gens bénéficient d’un programme de facto, mais les programmes électroniques rejettent leur demande. Nous allons réexaminer tous ces cas, mais il est maintenant clair qu’il existe de nombreux cas où les citoyens ne bénéficient pas du programme en raison du manque de conscience de leurs employeurs et même d’activités illégales. Nous répétons tous ces cas, nous étudierons et tirerons les conclusions appropriées.

Quant à notre stratégie pour surmonter la crise, nous devons déclarer que jusqu’à ce qu’un vaccin soit trouvé, le coronavirus ne disparaîtra pas et nous aurons des citoyens infectés.

Notre tâche stratégique est donc la suivante. Nous devons faire tout notre possible pour maintenir le nombre de personnes infectées aussi bas que possible et pour que le système de santé soit tolérable. D’un autre côté, nous ne pouvons pas être fermés à l’infini et vivre indéfiniment en quarantaine ou en état d’urgence.

Par conséquent, notre tâche stratégique est de vivre en parallèle avec le coronavirus, si nécessaire, avec lui, et dans la période à venir de l’état d’urgence, nous devons l’utiliser pour acquérir les compétences nécessaires pour cela. Qu’est-ce que cela signifie dans la pratique ?

Nous relançons progressivement les activités économiques dans différents domaines. Mais nous attendons une responsabilité particulière des employeurs, qui doivent fournir des conditions spéciales pour la sécurité dans les usines, les ateliers, les chantiers de construction, sinon nous devrons ne pas atténuer, mais resserrer les restrictions.

Désormais, tous les entrepreneurs doivent avoir des plans de sécurité contre l’épidémie pour leurs magasins, cafés et restaurants qui seront rouverts à l’avenir, et je vous invite à utiliser la période de quarantaine pour résoudre ce problème.

Cette période d’épidémie impose une responsabilité particulière à chacun de nous. Chacun de nous doit faire de son mieux pour ne pas s’infecter et ne pas infecter les autres.

Et je veux proposer une telle résolution qui, si elle est appliquée, pourra nous garantir, nous et nos proches. En conséquence, afin de ne pas être infecté par un coronavirus, il est nécessaire de prévoir 3 règles simples. La première consiste à maintenir une distance sociale d’au moins 2 mètres lors de la communication entre eux. Deuxièmement : Ne touchez le visage qu’avec des mains désinfectées. Dans ce cas, les mains sont lavées au savon ou désinfectées avec des désinfectants à base d’alcool.

La condition suivante est de n’utiliser que de la vaisselle propre et des outils de coiffure désinfectés.

Si ces conditions sont remplies, nous serons presque assurés de ne pas être infectés par le coronavirus. En fait, il y a trois règles qui résoudront le problème, mais nous avons besoin d’efforts spéciaux et collectifs pour suivre ces règles. Je veux dire les efforts de nous et de nos familles, ainsi que les efforts des entrepreneurs travaillant dans le domaine de la restauration publique et des salons de beauté.

L’épidémie de coronavirus nous oblige tous à adopter de nouvelles règles de comportement et même de nouveaux réflexes. Après tout, de nombreuses règles de notre comportement, de nombreux réflexes se sont formés au fil du temps, sous l’influence de divers facteurs, et peut-être que nous vivons maintenant à une époque où la situation changera inévitablement nos habitudes, nos formes de communication, nos manières quotidiennes.

Chers compatriotes,

Les actions anti-épidémiques du gouvernement ont donné des résultats préliminaires. Mais cela ne devrait pas affaiblir notre vigilance, mais au contraire. Surtout dans la période à venir de l’état d’urgence, nous devons être plus que vigilants.

Si nous le faisons, nous reviendrons pas à pas à la vie normale à partir du 14 mai. Si nous ne le faisons pas, si nous n’adoptons pas de nouvelles règles de coexistence, l’infection peut s’étendre à de nouveaux sommets et nous conduire tous à une catastrophe humanitaire.

Et c’est ici que le slogan bien connu que j’ai proposé ne change pas. L’avenir de l’Arménie dépend d’une seule personne et cette personne est toi.

Et donc,

Vive la liberté !

Vive la République d’Arménie !

Vive la République d’Artsakh !

Gloire à nous et à nos enfants qui vivent et vivront dans une Arménie libre et heureuse.

Soyons courageux, cher peuple !