Nikol Pashinyan : La République d’Arménie soutient la stratégie fondée sur la philosophie de la coopération

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a participé à la séance ordinaire du Conseil économique eurasiatique suprême, qui s’est tenue sous forme de téléconférence. Le Président russe Vladimir Poutine, le Président du Bélarus Alexandre Loukachenko, le Président du Kazakhstan Kassym-Jomart Tokaïev, le Président du Kirghizistan Sooronbay Jeenbekov, ainsi que le Président de la Commission eurasiatique Mikhail Miasnikov ont également participé à la visioconference.

Dans son discours, le Premier ministre Pashinyan a salué les participants à la visioconférence et a noté que tout le monde est préoccupé par la situation créées par la propagation de l’épidémie de coronavirus. Dans ce contexte, le Premier ministre a présenté des informations sur la situation en Arménie.

« En général, la situation dans notre pays est sous contrôle. Aujourd’hui, nous avons 1067 cas d’infection, 265 citoyens guéris, malheureusement, 16 personnes sont décédées. Il est rassurant de constater que chez la plupart des personnes infectées, la maladie est très légère, voire asymptomatique.

Un état d’urgence a été instauré en Arménie depuis le 16 mars, que nous avons prolongé jusqu’au 14 mai. Nous avons instauré un confinement total depuis le 23 mars, et à partir d’aujourd’hui un affaiblissement y a été introduit, ce qui élargit les sphères où l’activité économique est autorisée. Comme presque tous les pays couverts par l’épidémie, nous avons imposé des restrictions sur les communications de transport.

Le Gouvernement arménien a adopté un paquet de mesures comprenant 11 programmes pour atténuer les conséquences socio-économiques de l’épidémie pour la population et les entreprises. En même temps, des mesures sérieuses sont prises pour stimuler l’économie et surmonter la crise difficile, dont l’inévitabilité ne fait aucun doute.

Aujourd’hui, nous sommes confrontés à des défis qui menacent non seulement nos systèmes de santé et la santé de nos citoyens, mais créent également des problèmes sans précédent pour les économies de nos pays. De nombreux experts prédisent déjà une récession de l’économie mondiale, qui à son échelle ne sera comparable qu’à la Grande Dépression. La situation est encore compliquée par le fait que l’on ne sait pas combien de temps durera l’épidémie et comment elle se développera dans un avenir proche.

Surmonter les problèmes causés par la pandémie de Covid-19 nécessite un effort maximal de la part de nos forces gouvernementales. Il est également clair que des efforts sont nécessaires pour coordonner et consolider les mesures dans le cadre de notre union d’intégration. Comme nous pouvons le voir aujourd’hui, de nombreux pays voient le moyen de sortir de la situation de contrôle de l’épidémie et de surmonter l’inévitable crise des mesures fondées sur la logique du protectionnisme et des ressources limitées sur la scène internationale. Selon certaines sources, environ 70 pays ont déjà imposé des restrictions à l’exportation de médicaments et de drogues. Il n’est pas exclu que cette tendance se développe à l’avenir, couvrant une gamme plus large de produits. Nous ne pouvons que nous inquiéter de cette perspective. Pour les pays aux possibilités et ressources économiques limitées, cela peut avoir les conséquences les plus graves.

Nous soutenons une stratégie différente basée sur la philosophie du partenariat et de la coopération.

À cet égard, la coopération dans le cadre de notre union est une priorité pour nous. À cet égard, je voudrais noter avec satisfaction que notre vision est pleinement comprise et soutenue par nos partenaires et amis de l’UEEA. Je suis sur que notre Union ne résistera pas seulement à l’épreuve de la crise économique mondiale, mais aussi, grâce à ses institutions, nous aidera à en sortir avec des pertes minimales. L’Arménie est prête à faire tous les efforts nécessaires à cette fin.

Nous soutenons pleinement la déclaration commune des membres du Conseil économique eurasiatique suprême, qui exprime notre position commune sur la situation actuelle. Je voudrais noter avec satisfaction que la déclaration est conforme aux impératifs récemment présentés dans le message du Secrétaire général de l’ONU. Le maintien de la paix, la cessation des conflits armés et l’unité de la communauté internationale sont des conditions nécessaires pour lutter contre les défis de l’épidémie et pour réussir dans la lutte contre la crise économique.

Le principe de construction du système de notre Union d’intégration est le libre-échange, et nos actions doivent être basées sur la nécessité de maintenir ce principe. Par conséquent, dans la situation actuelle, nous considérons qu’il est inadmissible de prendre des mesures pour empêcher la circulation des biens et des services au sein de l’UEEA. En outre, il est extrêmement important pour l’Arménie d’effectuer un transport de marchandises ininterrompu avec les pays de l’UEEA. À cet égard, la frontière russo-géorgienne est devenue vitale pour nous. Enfin, compte tenu de l’incertitude du système financier mondial, nous estimons nécessaire d’accélérer la mise en œuvre de mesures visant à maximiser la part des paiements en monnaies nationales au sein de l’UEEA.

Dans le contexte des tâches prioritaires auxquelles notre organisation est confrontée, je voudrais souligner la nécessité de « Mesures visant à assurer la stabilité économique dans le contexte de la propagation de l’épidémie », qui ont été adoptées lors d’une récente réunion du Conseil intergouvernemental eurasiatique. En particulier, je voudrais souligner la création de « couloirs verts ». Il est évident que la simplification des procédures douanières est d’une importance fondamentale pour la préservation des liens économiques extérieurs de notre pays. Dans les conditions actuelles, je voudrais souligner la priorité des mesures liées à l’agenda numérique de l’Union. Enfin, il convient de noter l’opportunité de la Banque eurasienne de fournir un soutien au crédit aux États membres de notre Union.

En conclusion, je voudrais exprimer mon opinion que la situation liées à la propagation de l’épidémie est une épreuve spécifique pour notre Union. La volonté de nos pays de coopérer et de s’appuyer mutuellement, qui s’est exprimée ces jours-ci, témoigne du fait que le processus d’intégration a réussi et présente un grand potentiel de développement. Je suis convaincu que nous essaierons tous de le renforcer à l’avenir, malgré toutes les difficultés et les circonstances défavorables. »

Les dirigeants des États membres de l’UEEA ont ensuite discuté des mesures prises pour empêcher la propagation du coronavirus sur le territoire de l’Union, de l’évolution économique de la situation actuelle et des démarches communes pour la solution des problèmes existants.