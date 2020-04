Nikol Pashinyan : Nous avons pris 12 mesures, et il est maintenant temps de résumer les travaux de cette phase

Sous la présidence du Premier ministre Nikol Pashinyan, une réunion régulière a eu lieu au sein du gouvernement, au cours de laquelle la politique anti-crise visant à atténuer les conséquences du coronavirus a été discutée.

Ouvrant la réunion, le Premier ministre Pashinyan a déclaré : « Nous travaillons dans ce format quotidiennement depuis près d’un mois maintenant, et notre objectif depuis le tout début était et reste de prendre des mesures pour atténuer les conséquences économiques et sociales de l’épidémie de coronavirus. Pour le moment, nous avons pris 11 événements, aujourd’hui, selon la procédure écrite, un autre événement a été adopté, à savoir le 12e événement, et je pense que le moment est venu de résumer les travaux de cette étape afin de comprendre quelles mesures sont efficaces, lesquelles ne le sont pas et quels changements nous devons apporter à nos approches et tactiques pour une réponse plus efficace à la crise. »

Le président de la Banque centrale, Arthur Djavadian, a présenté les résultats actuels des 1er et 2e événements. Selon lui, certains progrès ont été réalisés concernant le premier événement. Le nombre total de prêts approuvés est actuellement de 214, le volume est de 9 milliards 715 millions de drams. Dans le même temps, 828 millions 500 000 drams provenant des ressources de crédit indiquées seront affectés au paiement des salaires à 2055 employés. Dans le cadre du deuxième événement, 770 demandes de prêt ont été approuvées, dont 479 ont été accordées à des microcrédits pour le secteur agricole. Le montant du prêt approuvé était de 1 milliard 844 millions de drams, dont 346,5 millions de drams alloués au secteur agricole. Le président de la Banque centrale a noté que, selon les résultats du suivi, la plupart des 479 prêts agricoles approuvés remplissent déjà cet objectif et ont été investis dans l’économie.

Le ministre de l’Économie, Tigran Khatchaturian, a évoqué la mise en œuvre du 3e événement : 102 demandes de prêt d’une valeur de 947 millions de drams ont été approuvées. Selon lui, un projet d’amendement à certaines normes de l’événement est actuellement en cours d’élaboration et, après son approbation, il est prévu que le montant des ressources de crédit fournies dans le cadre de cet événement augmentera de 700 à 800 millions de drams.

Le président du Comité des recettes publiques, David Ananian, a déclaré que dans le cadre du 5e événement, 937,3 millions de drams avaient déjà été payés à 6149 bénéficiaires.

La ministre du Travail et des Affaires sociales, Zarouhi Batoyan, a rendu compte du processus de mise en œuvre des programmes d’assistance sociale. Dans le cadre du 4e événement, un soutien a été apporté à 964 bénéficiaires, dans le cadre du 6e événement - 6 723 bénéficiaires. Dans le même temps, le processus d’identification des bénéficiaires se poursuit et leur cercle peut s’élargir. La liste des bénéficiaires du septième événement a été étendue à 2 000 personnes, et un soutien sera fourni à 5 957 femmes enceintes, selon les indicateurs actuels, le volume total de cet événement est de 597 millions 700 000 drams. Dans le cadre du huitième événement, 39 000 demandes avec un budget total de 2,6 milliards de drams ont déjà été approuvées. Le neuvième événement est en cours de mise en œuvre, le processus de candidature est en cours, après quoi les bénéficiaires sont identifiés et les listes sont comparées. Après l’achèvement de ces travaux, l’argent sera transféré aux bénéficiaires.

Il a également été rendu compte de la mise en œuvre des 10e, 11e et 12e événements.

Au cours de l’échange de vues, il a été noté que les mesures visant à atténuer les conséquences économiques du coronavirus sont efficaces. Ensuite, la mise en œuvre de mesures pour atténuer les conséquences sociales du coronavirus a été discutée. Le travail sur leur mise en œuvre a été affecté. Les questions liées à l’amélioration de certaines composantes de ces programmes ont été discutées, ce qui augmentera leur ciblage.

Le Premier ministre a chargé de poursuivre le suivi, de suivre le déroulement des programmes et de présenter quotidiennement des rapports intérimaires.