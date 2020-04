Nikol Pashinyan a adressé un message de félicitations à la communauté yézidie d’Arménie

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a adressé un message de félicitations aux représentants de la communauté yézidie d’Arménie à l’occasion du Nouvel An, Malake Taus.

« Chers représentants de la communauté yézidie d’Arménie,

Je vous félicite chaleureusement à l’occasion de la Nouvelle Année, Malake Taus. Je veux que cette année soit marquée par la prospérité et la paix pour le peuple fraternel yézidi.

L’amitié sincère des peuples arménien et yézidi, dépassant l’épreuve du temps, s’est développée et renforcée, nous laissant un riche héritage basé sur le respect mutuel et la solidarité.

Je crois que grâce à des efforts conjoints avec le peuple ami yézidi, nous serons en mesure d’assurer le progrès et la prospérité de l’Arménie.

Que la chaleur et la fraîcheur du printemps vous accompagnent toujours, vous donnant santé, force et énergie. »