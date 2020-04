Le laboratoire mobile transporté en Arménie effectuera quotidiennement 100 tests COVID-19

Le laboratoire mobile pour les tests COVID-19 sera mis en service à Erevan à 14 heures aujourd’hui, informe le porte-parole du ministère de la Défense, Shushan Stepanyan.

Le laboratoire sera prêt à accepter les premiers échantillons et produira des résultats avec une précision de 99% dans les cinq heures, a-t-elle déclaré.

Le laboratoire mobile a la capacité d’effectuer 100 tests PCR par jour. Le complexe est en mesure d’accomplir ses tâches sans aucun contact avec le monde extérieur pendant 45 jours.

Les échantillons seront prélevés par des spécialistes des forces armées arméniennes, les tests seront effectués par des spécialistes russes, a déclaré Shushan Stepanyan.

Le chef du département médico-militaire des forces armées arméniennes, Sahak Ohanyan, a présidé une réunion avec des experts russes aujourd’hui.

Le laboratoire a été transporté en Arménie mardi conformément à un accord conclu entre les ministres de la Défense de l’Arménie et de la Russie. Il sera utilisé pour tester le personnel et les militaires des forces armées arméniennes et de la base militaire russe n ° 102 à Gyumri.