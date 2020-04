Des scientifiques arméniens créent un dispositif d’assainissement

Des scientifiques arméniens ont créé un dispositif de désinfection. Dans un article publié sur le site Web de l’Université américaine d’Amérique, le co-créateur Hayk Tamazyan dit que le concept est né lors d’une discussion avec Vardan Hayrapetyan, son professeur de laboratoire de chimie à l’AUA.

Hayk est rapidement passé à la réalisation du concept avec Vachik Khachatryan (chercheur en physique nucléaire au Laboratoire national des sciences Alikhanyan) et avec l’assistance technique de Gevorg Hovhannisyan, ingénieur électricien.

« La crise pandémique actuelle était, je pensais, le moment opportun pour utiliser mes connaissances et mon expérience pour démarrer un projet qui pourrait avoir un impact positif sur le bien-être de la population mondiale et arménienne », explique Hayk Tamazyan.

L’appareil se compose d’une boîte de 2 m × 60 cm × 50 cm , dont l’intérieur est garni de lampes ultraviolettes (UV). Les rayons UV stérilisent les surfaces qu’ils atteignent par irradiation germicide ultraviolette. Des masques, des vêtements médicaux ou tout autre matériel devant être désinfecté régulièrement sont placés à l’intérieur de la machine.

De plus, étant donné que l’exposition aux rayons UV est nocive pour la santé humaine, nous avons incorporé un mécanisme dans l’appareil qui éteint les rayons UV lorsque la porte de la boîte s’ouvre. De plus, il est peu coûteux de produire ce dispositif de désinfection, il est plus silencieux et également plus efficace que les alternatives existantes actuellement.

En règle générale, le processus de création d’un tel appareil nécessiterait beaucoup plus de temps.

« Étant donné l’urgence de la situation, nous voulions livrer le produit le plus rapidement possible. Du début à la fin, l’ensemble du développement nous a pris 48 heures pénibles et sans arrêt. Le ministère de la Santé nous a rencontrés et a reconnu le potentiel d’utilisation de notre appareil. Ils discutent maintenant de la fabrication d’une version portable », note Hayk Tamazyan.