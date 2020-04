Arrivée à Erévan du 2e avion-cargo d’équipements médicaux venus Chine en Arménie

Le 15 avril par un second vol entre la Chine et l’Arménie, est arrivé à Erévan un avion affrété par les autorités arméniennes, chargé de matériel médical lié à la lutte contre le coronavirus en Arménie. Le financement de cette opération s’est réalisé grâce à l’aide des sociétés appartenant au milliardaire arméno-argentin Edouardo Eurnékian, Convers Bank, l’aéroport international « Armenia » d’Erévan, « Karas Wine » (vins Karas) ainsi que d’autres donateurs. L’avion-cargo a ramené de Chine en Arménie 87 000 blouses médicales, 24 000 masques professionnels destinés aux médecins et personnel de santé, 20 000 masques KN95, 101 pistolets-thermomètres, du matériel médical et des éléments pour les tests du coronavirus. Par ailleurs l’avion contenait du matériel médical commandé par le gouvernement et partiellement financé par des donateurs chinois.

Krikor Amirzayan