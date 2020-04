Au Saint-Sépulcre à Jérusalem la cérémonie du Feu sacré s’est déroulée dans le confinement avec seulement 10 personnes dont 3 Arméniens

Au Saint-Sépulcre à l’église Saint-Jacques de Jérusalem s’est déroulée hier samedi la cérémonie de la « Lumière » appelée également Feu sacré dans le confinement et sans les fidèles qui chaque année se réunissent par milliers dans ces lieux pour recevoir le Saint feu et allumer leurs cierges. Selon le « Vartabed » Goryun Baghdassarian le responsable administratif du Patriarcat arménien de Jérusalem, les autorités israéliennes limitaient à 10 religieux seulement le droit de participer à la cérémonie de la « Lumière ». Ce groupe était composé de 3 Arméniens, 3 Grecs, un Copte, un Assyro-chaldéen, deux policiers, un photographe et un cameraman. La cérémonie qui donne généralement lieu à des incidents entre ecclésiastiques et fidèles de différentes communautés chrétiennes lors de l’allumage du feu en signe de la lumière s’est déroulée sans incident. Elle était retransmise en direct sur internet par le site Greek City Times.

Krikor Amirzayan