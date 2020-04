Le gouvernement envisage un retour progressif à « la vie normale »

Le Premier ministre Nikol Pachinian a réaffirmé vendredi les plans de son gouvernement de rouvrir progressivement davantage de secteurs de l’économie arménienne, insistant à nouveau sur le fait que l’épidémie de coronavirus dans le pays est « gérable ».

Pachinian a toutefois averti que le « retour à la vie normale » sera subordonné à la condition que les employeurs et les Arméniens d’une manière générale prennent les précautions nécessaires contre le virus hautement contagieux.

« Tant qu’un vaccin n’a pas été développé, le coronavirus ne disparaîtra pas et nous aurons des personnes infectées, a-t-il déclaré lors d’une allocution télévisée à la nation. En conséquence, notre objectif stratégique est le suivant : faire en sorte que le nombre de personnes infectées soit le plus petit possible et reste supportable pour le système de santé. » »D’un autre côté, nous ne pouvons pas être enfermés sans fin et vivre dans une quarantaine éternelle, ni même constamment sous état d’urgence, a-t-il souligné. Par conséquent, notre objectif stratégique est de vivre parallèlement au coronavirus, ou à côté de lui, si nécessaire. Nous devons utiliser la prochaine période pour acquérir les compétences nécessaires pour y parvenir.

« Qu’est-ce que cela signifie dans la pratique ? Nous permettons pas à pas la reprise de l’activité économique dans différents domaines mais attendons une responsabilité particulière des employeurs, qui doivent mettre en place des conditions de sécurité contre le coronavirus dans les usines, les ateliers et les chantiers. Sinon, nous devrons durcir les restrictions. »

De leur côté, les travailleurs et les citoyens doivent suivre strictement les règles de distanciation sociale, éviter de toucher leur visage avec des mains non lavées et utiliser uniquement de la vaisselle propre, a poursuivi Pachinian.

Le gouvernement arménien a émis des ordonnances de séjour à domicile et a fermé temporairement la plupart des entreprises non essentielles le 24 mars dans un contexte de croissance rapide des cas de coronavirus. L’interdiction ne s’appliquait pas à l’agriculture, aux détaillants de produits alimentaires, aux services publics, aux banques ainsi qu’aux entreprises de transformation alimentaire, minières et de fret.

Comme le taux de nouvelles infections a considérablement ralenti la semaine dernière, le gouvernement a décidé de rouvrir certains des autres secteurs de l’économie arménienne. Les entreprises locales engagées dans la construction en plein air ou la fabrication de cigarettes, de ciment et d’autres matériaux de construction ont été autorisées à reprendre leurs travaux lundi dernier.

Pachinian a expliqué par la suite que le gouvernement prévoyait également de lever l’interdiction de la fabrication de textiles. Le secteur tourné vers l’exportation emploie des milliers de personnes. Les dirigeants de l’industrie textile ont rencontré jeudi le ministre de l’Economie, Tigran Khachatrian, pour discuter des modalités pratiques de redémarrage de leurs opérations et de réduction des risques d’infections massives.

Le gouvernement a opté pour la réouverture progressive de l’économie malgré la prolongation d’un mois de l’état d’urgence lié au coronavirus en Arménie, jusqu’au 14 mai.

« Nous devons redoubler de vigilance pendant le reste de la période d’état d’urgence, a pointé Pachinian dans son discours. Si nous le faisons, nous reviendrons pas à pas à la vie normale dès le 14 mai. » »Si nous ne le faisons pas... Alors le virus peut se propager avec une vigueur renouvelée et nous conduire à une catastrophe humanitaire", a-t-il averti.

Le ministère arménien de la Santé a indiqué dans la matinée de vendredi que le nombre de cas de coronavirus a augmenté de 42 en 24h, atteignant 1 201. Il a également révélé qu’un homme de 58 ans, ayant des antécédents médicaux, est décédé jeudi du virus, ce qui porte le nombre de morts dans le pays à 19.

Selon le ministère, le nombre quotidien de personnes qui se sont remises de la maladie a de nouveau dépassé celui des nouvelles infections. Pashinian a souligné le fait que les autorités sanitaires ne continuent à utiliser que la moitié des capacités hospitalières de l’Arménie dans la lutte contre le virus.

L’épidémie a déjà causé de graves dommages à l’économie arménienne, des dizaines de milliers de personnes perdant temporairement ou définitivement leur emploi. Le gouvernement a validé au cours des dernières semaines une large aide financière aux entreprises concernées.

Pachinian a vanté vendredi les mesures destinées à amortir l’impact économique de ce confinement national. Il a notamment indiqué que le gouvernement avait alloué 16,5 milliards de drams (34 millions de dollars) à des crédits bon marché que les banques arméniennes devraient fournir à des milliers de petites et moyennes entreprises et à des agriculteurs. Le gouvernement accordera également 1,3 milliard de drams de subventions aux PME qui n’ont pas licencié de travailleurs depuis mars, a-t-il annoncé.

Le Premier ministre a également rapporté un total de quelque 7 milliards de drams en remises ponctuelles en espèces prévues ou déjà versées à environ 100 000 citoyens socialement vulnérables. Il s’agit notamment des employés d’entreprises privées contraintes de suspendre leurs activités, des propriétaires de micro-entreprises, des travailleurs indépendants et non enregistrés ainsi que de certaines femmes enceintes. En outre, le gouvernement a décidé cette semaine d’indemniser en partie 515 000 ménages pour qu’ils puissent payer leurs factures de gaz et d’électricité pour février.

Les politiques de l’opposition et d’autres détracteurs du gouvernement de Pachinian pensent que ces mesures sont insuffisantes.