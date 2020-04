Quatre membres du Congrès Américain félicitent Arayik Haroutiounyan pour son élection à la présidence de l’Artsakh

Quatre membres du Congrès Américain, Frank Pallone, Adam Schiff, Jackie Speier et Gus Biliarkis ont salué l’élection d’Arayik Haroutiounyan à la présidence de la République de l’Artsakh.

Dans une lettre signée par les quatre membres du Congrès et adressé à Arayik Haroutiounian, les représentants Américains indiquent « en tant que membres du Congrès des Etats-Unis et membres de la Commission des Affaires arméniennes au Congrès, nous vous adressons nos félicitations pour les élections historiques qui furent suivies d’un deuxième tour des présidentielles.

Nous sommes sincèrement heureux de voir que dans ces moments difficiles, le peuple de l’Artsakh est fidèle à la démocratie et à la paix. L’Artsakh est resté fidèle à la gestion démocratique qui traduit la volonté des citoyens malgré l’état d’esprit ouvertement hostile des voisins qui continuent les menaces et les violations du cessez-le-feu. ( …) en notre qualité de coprésidents de la Commission des Affaires arméniennes au Congrès, nous restons fidèles au processus de consolidation de la démocratie de l’Artsakh ».

La lettre cosignée des quatre membres du Congrès Américain conclut « Nous continuerons à soutenir le droit du peuple de l’Artsakh à décider de son sort qui profitera à la stabilité et au développement de la région. Nous vous assurons que nous continueront à rechercher des voies pour renforcer les liens entre les Etats-Unis et l’Artsakh qui intégrera également la reconnaissance officielle de son indépendance ».

Krikor Amirzayan