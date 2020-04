Nikol Pashinyan s’adresse à la nation

Le Premier ministre Nikol Pashinyan s’est adressé à la nation lors d’un discours en direct et a parlé de la pandémie de COVID-19. Voici une traduction non officielle de ce discours :

Depuis le 16 mars 2020, il y a un état d’urgence (SOE) en Arménie en raison du nouveau coronavirus. La SOE devait prendre fin le 14 avril, mais nous avons été contraints de la prolonger d’un mois supplémentaire, car la crise n’a été surmontée ni par l’Arménie ni par le monde. À l’heure actuelle, il y a 2 181 508 cas de COVID-19 dans le monde, 147 337 sont décédés, 552 264 se sont rétablis. En Arménie, la situation est la suivante : nous avons 1 201 cas confirmés, 402 guéris et malheureusement 19 décès. L’âge moyen de nos compatriotes décédés des suites d’un coronavirus est de 73,8 ans. Tous ceux qui sont décédés souffraient de graves problèmes de santé préexistants comme le cancer, l’hypertension, le diabète, les maladies coronariennes, etc.

Au 17 avril, 780 patients étaient actuellement hospitalisés et traités pour COVID-19, environ 1700 étaient en quarantaine et 2647 personnes étaient en auto-isolement obligatoire. Indépendamment de ces chiffres alarmants, je considère qu’il est important de souligner que, grâce à notre système de santé et aux organes directeurs de l’État, le virus continue à être gérable.

Actuellement, la moitié des lits d’hôpitaux réservés aux patients atteints de coronavirus sont vides.

Il s’agit de l’indicateur le plus important pour contrôler la pandémie. Dans de nombreux pays plus développés, il n’y avait pas de places dans les hôpitaux pour les personnes ayant contracté un coronavirus. Au moins jusqu’à présent, nous avons résisté à la pandémie d’une manière honorable. Et je tiens à remercier le personnel médical qui, depuis des semaines, est resté loin de sa famille, je vous félicite.

Je tiens également à mentionner que, dès le premier jour, nous avons créé des conditions dignes pour les personnes en quarantaine. Ils se trouvent dans des chambres d’hôtel et reçoivent de la nourriture et la surveillance médicale nécessaire. De nombreux pays du monde présentent l’Arménie comme un exemple de la façon de traiter les citoyens en temps de crise. Pendant cette période, nous avons rapatrié des milliers de citoyens arméniens de différents pays du monde. Cela a été rendu possible grâce au financement de l’État ainsi qu’à l’aide d’organisations et de donateurs locaux et diasporiques. Je tiens à remercier toutes les organisations et les individus qui ont aidé. Les donateurs ont aidé la Commission spéciale à importer un certain nombre de produits de première nécessité en Arménie.

Une autre chose qui est spécifique à l’Arménie pendant cette période de pandémie est que nous n’avions pas d’étagères vides, pas même pour une seule journée, ce qui s’est produit dans de nombreux pays du monde. Pour cette raison, je tiens à remercier non seulement nos entreprises, mais également nos partenaires en Géorgie, en Russie et en République islamique d’Iran, qui ont veillé à organiser au mieux les importations et les exportations de l’Arménie. Je tiens à remercier tous les pays et organisations internationales qui ont aidé l’Arménie dans la lutte contre le coronavirus.

Chers compatriotes, la pandémie de coronavirus a entraîné un certain nombre de difficultés sociales et économiques et le gouvernement a adopté 13 programmes d’aide pour aider l’économie et les citoyens à surmonter la crise.

Le gouvernement continue de discuter des futurs programmes d’aide et prendra toutes les décisions nécessaires pour contrer cette crise. Notre objectif est de rendre chacun des programmes d’assistance aussi efficace que possible et que l’assistance parvienne à ses bénéficiaires dans les plus brefs délais.

Je dois également admettre que nous avons reçu de nombreux appels de personnes éligibles à ces programmes, mais le système électronique a rejeté leur candidature. Nous allons revoir tous ces cas. Mais pour l’instant, il est également clair que de nombreuses personnes sont privées du droit à l’assistance en raison de l’irresponsabilité et du comportement parfois illégal de leurs employeurs. Nous étudierons tous ces cas et arriverons aux conclusions correspondantes.

En ce qui concerne notre stratégie de lutte contre les coronavirus, nous devons admettre que tant qu’il n’y aura pas de vaccin, le virus ne disparaîtra pas et nous aurons des citoyens infectés. Par conséquent, notre stratégie est la suivante : faire en sorte que le nombre de personnes infectées soit aussi faible que possible et gérable pour le système de santé. D’un autre côté, nous ne pouvons pas rester enfermés pour toujours et vivre en quarantaine ou en état d’urgence pour toujours. Par conséquent, notre stratégie consiste à vivre avec le virus, parallèlement au virus, et nous devons utiliser le reste de l’état d’urgence pour acquérir les compétences nécessaires pour le faire.

Qu’est-ce que cela signifie dans la pratique ? Nous permettons la reprise de l’activité économique dans différentes sphères étape par étape, mais nous attendons une grande responsabilité des employeurs qui doivent garantir que des mesures spéciales contre les coronavirus sont en place dans les usines, sur les chantiers de construction. Sinon, au lieu d’assouplir les conditions, nous serons obligés de les rendre plus strictes. Les entreprises devraient déjà avoir leurs propres plans anti-coronavirus en place pour les restaurants et les cafés qui rouvriront à l’avenir. Et je les invite à utiliser le SOE restant pour résoudre ce problème. Cette pandémie impose une responsabilité particulière à chacun d’entre nous, chacun doit faire tout son possible pour ne pas être infecté et ne pas infecter les autres.

La pandémie de coronavirus exige de nouvelles normes de comportement et même de nouveaux types de réflexes. Après tout, différents épisodes de l’histoire ont façonné une grande partie de notre comportement et nous vivons peut-être maintenant une époque qui apportera des changements à nos coutumes, à nos modes d’interaction et à notre comportement quotidien.

Les efforts anti-pandémiques du gouvernement ont atteint leurs premiers résultats. Mais cela ne doit pas diminuer notre vigilance, au contraire, nous devons être encore plus vigilants dans les prochaines semaines de la SOE. Si nous y parvenons, à partir du 14 mai, nous pourrons revenir progressivement à notre vie normale. Si nous n’arrivons pas à adopter de nouvelles règles de coexistence, le virus peut se propager avec un nouvel élan et nous laisser tous confrontés à une catastrophe humanitaire. Et c’est là que ma devise reste la même : l’avenir de l’Arménie dépend d’une seule personne et cette personne est vous.