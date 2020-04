Un nouveau complexe d’immeubles d’habitation de cinq étages sur la rue Halabian, présenté au maire d’Erévan

La maire d’Erévan Hayk Marutyan a rencontré vendredi 17 avril des constructeurs qui ont présenté un plan de construction d’un complexe d’immeubles d’habitation sur un espace de la rue Halabian (Alep) à Erévan. Selon le plan présenté par les investisseurs immobiliers, il est prévu des immeubles de cinq étages. Selon Hayk Marutyan cet espace nouveau d’habitation règlera également la question de six immeubles d’habitation vétustes qui représentent un danger. Les habitants délogés pourraient ainsi être relogés dans ces constructions neuves. Mais selon le maire d’Erévan cette question du relogement sera revu après la construction des nouveaux bâtiments d’habitation. « La commune est derrière tous les investisseurs et des constructeurs qui règlent donne une harmonie à la ville et qui règlent en même temps des problèmes sociaux importants. Le projet présenté sera remis à l’analyse par le gouvernement arménien » dit le maire d’Erévan.

Krikor Amirzayan