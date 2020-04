2 patients infectés par le coronavirus sont sortis de la Clinique médicale de Kashatagh (Artsakh)

Deux patients qui se trouvaient dans la Clinique médicale de Kashatagh (Artsakh) atteints par le coronavirus, sont sortis guéris du centre. A leur sortie, les médecins et le personnel soignant leur ont fait une ovation et offert des bouquets. Ces deux patients se trouvaient en confinement durant deux semaines dans la Clinique médicale.

Actuellement l’Artsakh recense 7 cas de personnes touchées par le coronavirus contre 9 un jour plus tôt. Le gouvernement de la République de l’Artsakh a pris toutes les mesures pour éviter la diffusion du coronavirus avec notamment des décontaminations des lieux publics et des véhicules entrant en Artsakh.

Krikor Amirzayan