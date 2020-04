Hratchya Saghatelyan un Arménien de 30 ans est mort de coronavirus à Moscou, ses parents son également infectés et se trouvent en réanimation

Hratchya Saghatelyan (30 ans) un Arménien habitant à Moscou est mort du coronavirus. Information communiquée par les ondes de « Spoutnik Armenia ». Infecté par le virus et hospitalisée il y a quelques jours son état de santé se déclinait progressivement. Hratchya Saghatelyan souffrait -selon « Spoutnik Armenia »- de diabète. Son père et sa mère sont également contaminés par le coronavirus et se trouvent dans un hôpital de Moscou. Ils sont tous deux en réanimation sous respiration artificielle.

Krikor Amirzayan