Henrikh Mkhitaryan, confiné chez lui à Rome, profite de la situation pour passer beaucoup de temps avec son fils Hamlet

L’international arménien et milieu de terrain de l’AS Rome, Henrikh Mkhitaryan voit l’avantage du confinement. A Rome, Henrikh Mkhitaryan (31 ans) est dans une Italie fortement sinistrée par le coronavirus. Il passe la majeure partie de son temps chez lui, en compagnie de son épouse et de son nouveau-né, Hamlet. « Avec lui je n’ai pas le temps de m’ennuyer (…) et si je devais jouer, je ne passerais pas autant de temps avec mon fils, autant en profiter ! » confie l’Arménien le plus célèbre de l’histoire du football arménien. Depuis 6 semaines déjà, Henrikh Mkhitaryan est confiné chez lui. « J’avoue que ce n’est pas facile » dit-il. Surtout pour un footballeur très actif sur les terrains.

Krikor Amirzayan