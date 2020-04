La section valentinoise de la Croix Bleue Arménienne a réalisé à Valence et Bourg-Lès-Valence dans la Drôme l’« Opération tcheurek ». Elle a également réalisé l’opération à Guilherand-Granges (Ardèche). Au nom des Dames de la Croix Bleue, Séta Partamian a préparé plusieurs kilos de biscuits arméniens « tcheurek » qui furent aussitôt distribués par Tamar Stépanian également membre de la Croix Bleue Arménienne à plusieurs institutions publiques de Guilherand-Granges jeudi 16 avril. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la solidarité et de soutien des Dames arméniennes de la Croix Bleue au personnel qui lutte contre l’épidémie du coronavirus nuit et jour. Les « tcheureks » furent remis à une Maison de Retraite, au service des urgences de la Clinique Pasteur et aux pompiers de Guilherand-Granges avec le mot « L’ensemble des Dames de la Croix Bleue de Valence vous remercie du fond du cœur pour tous les sacrifices que vous faites chaque jour face à cette pandémie. Nous souhaitons vous apporter notre soutien avec ces biscuits préparés par nos plus grands soins. Merci pour votre présence et votre travail. »

Krikor Amirzayan