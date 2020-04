De la musique traditionnelle arménienne en écoute gratuite

Ce concert caritatif a repris le répertoire de chants sacrés et traditionnels arméniens du compositeur Komitas, interprétés par un chœur d’hommes. Le Révérend Père Komitas (1869-1935), musicologue et anthropologue, a recueilli les chants traditionnels auprès des paysans arméniens, les a sauvegardés, retranscrits et arrangés en polyphonie.

Lors de ce concert, il y eut la présence exceptionnelle de Gagik Muradyan, qui a interprété des chants traditionnels au kamantcha, à la manière monodique des troubadours du Moyen-Âge arménien.

Enfin, le chanteur lyrique Arnaud Khatcherian, a interprété des chants sacrés et populaires, dont une création contemporaine (2017) sur un poème de saint Grégoire de Narek qui a été présentée en première mondiale.

Ecouter gratuitement (participation libre) : https://lasimandre.com/concert/