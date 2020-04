En Arménie, le décollage économique éreinté par le coronavirus

Erevan, 17 avr 2020 (AFP) - Hayk Haroutiounian est revenu en Arménie pour y

fonder son entreprise, plein d’enthousiasme après la révolution de 2018 à

l’origine d’un décollage économique dans ce pays pauvre du Caucase. Deux ans

plus tard, le Covid-19 a douché les espoirs.

Parti de l’ex-république soviétique avec sa famille après la dissolution de

l’URSS, comme des centaines de milliers de ses compatriotes, M. Haroutiounian,

42 ans, a ouvert à son retour d’Argentine une usine de chocolat avec un autre

ex-émigré.

Située dans les faubourgs de la capitle Erevan, c’était l’une des dizaines

d’entreprises fructueuses créées après la révolution.

Selon l’homme d’affaires, ce succès a été rendu possible grâce aux réformes

du Premier ministre Nikol Pachinian, porté au pouvoir après une vague de

manifestations de masse entre mars et mai 2018, qui ont abouti au départ de la

vieille élite jugée autoritaire et corrompue.

Sous son impulsion, le gouvernement a multiplié les efforts pour soutenir

les petites entreprises, tout en tentant d’écarter les richissimes oligarques

et les gros monopoles, considérées comme proches de l’ancien régime.

"Mais aujourd’hui, nous sommes dans les limbes. L’incertitude, c’est le

pire pour le business", regrette Hayk Haroutiounian, qui a dû se résoudre à

diminuer sa production de 90% en raison de la pandémie de coronavirus.

Les autorités arméniennes ont décrété le mois dernier l’état d’urgence et

imposé le confinement généralisé de la population, deux mesures qui ont

paralysé l’économie, comme c’est aussi le cas ailleurs dans le monde. Le pays

comptait jeudi 1.159 cas officiellement recensés et 18 morts.

- « Révolution économique » -

Le coup est d’autant plus dur que l’Arménie, après des décennies dans la

pauvreté, affichait la plus forte croissance dans le Caucase, dépassant même

l’Azerbaïdjan riche en pétrole et la Géorgie choyée des Occidentaux. En 2019,

le Produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 7,6% selon la Banque mondiale.

En deux ans, la pauvreté à chuté de 2,2 points pour s’établir à 23,5%, le

taux le plus bas historique. Près de 87.000 nouveaux emplois ont été créés et

des projets majeurs d’infrastructures ont été lancés par les autorités.

L’année dernière, les agences de notation Fitch et Moody’s ont relevé la

note de l’Arménie d’un cran.

Mais le Covid-19 est passé par là. Désormais, la Banque centrale table sur

une croissance pour 2020 de 0,7%, contre 4,5% initialement.

Tous les secteurs économiques seront impactés, le tourisme et le BTP étant

les plus touchés. Les importations devraient chuter de 11% et les exportations

de 7%, a précisé la Banque centrale, qui prévoit aussi une forte baisse des

fonds envoyés par les émigrés depuis l’étranger.

D’autant que le monde pourrait faire face en 2020 à la pire récession

depuis la Grande Dépression de 1929, selon le Fonds monétaire international

(FMI).

En mars, le gouvernement arménien a déjà décidé du versement d’une première

aide à l’économie de 277 millions d’euros via notamment des versements directs

aux entreprises et une exonération de taxes.

"On parlait d’une croissance économique de 7 ou 8%, mais nous devons

(désormais) oublier ces chiffres et lancer une révolution économique", a pour

sa part estimé le Premier ministre, Nikol Pachinian.

Car l’Arménie doit maintenir le cap de ses réformes même "en ce moment

critique« et ne pas perdre de vue son objectif : »le passage d’une économie

traditionnelle de subsistance à une logique de développement pour renforcer sa

compétitivité".

Par Mariam HARUTYUNYAN