Pachinian appelle les Arméniens à ne pas baisser la garde face à la pandémie

Après avoir tenu des propos plutôt rassurants, en s’appuyant sur le ralentissement de la propagation du coronavirus dans le pays, placé devant la perspective prochaine d’un deconfinement progressif, le premier ministre arménien Nikol Pachinian a tenu un discours plus ferme jeudi 16 avril, en appellant les Arméniens à ne pas relâcher leur vigilance et à suivre strictement les instructions, en terme de gestes barriers et distance d’un mètre au moins entre les personnes, en mettant en garde, sinon, à une resurgence du virus dans le pays. N.Pachinian, comme son ministre de la santé Arsen Torosian ont insisté simultanément toutefois sur le fait que l’épidémie de COVID-19, qui a cause la mort de 18 personnes en Arménie à la date du 15 avril, reste sous contrôle. Le ministère arménien de la santé, qui rapporte le bilan quotidien de l’épidémie et en commente la courbe, a précisé que l’on avait enregistré 48 nouveaux cas de coronavirus au cours des dernières 24 heures, portant à 1 159 le nombre total de cas confirmés en Arménie à ce jour. Dans le même temps, 61 autres personnes ont déclarées guéries, ce qui porte à 358 le nombre des personnes qui ont été soignées et/ou ont vaincu le virus, même si l’on ne dispose pas du recul suffisant pour affirmer que la guérison est totale et definitive. A. Torosian a toutefois souligné l’importance de ce chiffre, dans son exposé lors de la reunion hebdomadaire du conseil des ministres à Erevan. Il s’est félicité de ce que les autorités sanitaires aient ainsi “terminé la journée sur un bilan positif”, alors même qu’ont plus que doublé les tests quotidiens de coronavirus depuis le 10 avril. Les autorités se félicitent aussi de ce l’on ait utilisé à ce jour que la moitié des capacités hospitalières de l’Arménie pour la seule lutte contre le virus. A.Torosian a aussi indiqué que plus de 1 500 Arméniens avaient été “libérés” de leur quarantaine (de l’ordre de deux semaines pour ce virus) tandis que quelque 300 autres personnes placées en quarantaine ont été testées positives au virus depuis que le gouvernement a déclaré l’état d’urgence le 16 mars, un chiffre qui montre selon lui la “grande efficacité des mesures de quarantaine”. Des mesures en partie responsables de la stabilisation voire l’infléchissement d’une courbe de l’épidémie qui est désormais gérable, a renchéri N.Pachinian, tout en mettant en garde contre une nouvelle vague du virus en cas de comportements trop souvent observes dans la réalité arménienne selon lui. Le premier ministre, en rappelant que “la police ne peut tout contrôler”, en a appelé à la responsabilité des citoyens, et en particulier des plus sains d’entre eux, qui ne peuvent se permettre de mettre en danger, par leur indiscipline et inconsequence, les aînés et les plus fragiles. N.Pachinian a justifié à cet égard la decision du gouvernement prise mercredi soir de mettre en quarantaine le village de Norashen, à une vingtaine de km au sud de Erevan, en raison d’un risque d’infection massive de ses habitants. Il a révélé qu’un habitant placé en isolement de Norashen avait été autorisé à assister à l’enterrement de son père, décédé quelques jours avant. “Le citoyen isolé avait été escorté au service funéraire après s’être vu rappeler les gestes barriere et autres mesures de distance avec les autres habitants”, a poursuivi N.Pachinian en déplorant que “malgré cela, les émotions l’ont emporté et oubliant les mises en garde et instructions élémentaires, les participants se sont laissées aller aux étreintes et effusions de rigueur aux enterrements en temps normal. Deux jours après, la personne qui avait été placée à l’isolement a été testée positive au coronavirus.” Selon des sources de Norashen sources, ce patient avait été placé en quarantaine immédiatement après son retour de Russie au début du mois. Toutes les routes conduisant à Norashen étaient bloquées par des barrages de police dans l’après-midi de jeudi. Les véhicules étaient autorisés à entrer dans le village en cas d’absolue nécessité. Cette quarantaine devrait durer jusqu’à dimanche matin. Les habitants de ce village viticole semblent supporter cette mesure avec un certain fatalism, et évoquent les pénuries endurées au début des années 1990. C’est dans ce contexte sanitaire encore tendu que N.Pachinian a réaffirmé jeudi l’intention des autorités de poursuivre le deconfinement timidement engagé le 13 avril après 10 jours de baisse constante des nouvelles infections, et de remettre en activité à partir de la semaine prochaine de nouveaux secteurs d’activité, singulièrement l’industrie textile, tout en soulignant que les dirigeants et employés de ces entreprises devaient faire montre d’un sens des responsabilités particulier, au risque sinon d’occasionner, avec cette decision, des “consequences désastreuses”, et qu’elle seraient donc placées sous une “surveillance spéciale” des autorités.