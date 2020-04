Le ministre des affaires étrangères d’Arménie souligne l’importance des élections de l’Artsakh

Le ministre des affaires étrangères d’Arménie Zohrab Mnatsakanyan a souligné l’importance des élections dont le second tour s’est tenu le 14 avril dans l’Artsakh et en a profité pour rappeler qu’en dépit des restrictions imposées par la pandémie de coronavirus, le génocide arménien devait être commémoré. Prenant la parole devant le Parlement d’Erevan mercredi 15 avril, Z.Mnatsakanyan a tenu à indiquer que les élections dans l’Artsakh étaient d’une importance majeure en termes de progrès des droits de l’homme, de sécurité régionale et d’avancée du processus de règlement du conflit du Karabagh, allant ainsi à (...)