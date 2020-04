Le Comité Central du Parti Social Démocrate HENTCHAKIAN écrit à Araïk Haroutiounyan

Au président nouvellement élu de la République d’Artsakh, Araïk Haroutiounyan,

Cher Monsieur Haroutiounyan,

Au nom du Comité Central du Parti Social Démocrate HENTCHAKIAN, nous tenons à vous féliciter pour votre élection au poste élevé et responsable de président de la République d’Artsakh.

La tenue d’élections, malgré les conditions difficiles créées par l’épidémie, témoigne du fait que le peuple héroïque d’Artsakh reste attaché à sa terre et à sa patrie, et la République d’Artsakh continue de progresser régulièrement sur la voie d’un État indépendant et démocratique.

Nous espérons que vous investirez votre expérience et vos compétences à long terme dans la sécurité, la stabilité et la prospérité de la République d’Artsakh.

Fidèle à sa mission et à ses principes historiques, le Parti HENTCHAKIAN continue de faire tout son possible pour soutenir le bien-être du peuple d’Artsakh et le renforcement de son statut d’État.

Nous vous félicitons encore et vous souhaitons force, vigueur et succès dans vos projets futurs.

Comité Central du Parti Social Démocrate HENTCHAKIAN