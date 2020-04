La déclaration du ministère artsakhiote des Affaires étrangères en réponse à l’appel de l’ONU d’instaurer un cessez-le-feu mondial

L’appel du Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, à un cessez-le-feu mondial immédiat dans toutes les parties du monde pour permettre à l’humanité de s’unir contre un ennemi commun, la nouvelle pandémie de coronavirus (COVID-19), est une initiative importante, nécessaire et opportune. Le respect rigoureux de cet appel sera une contribution importante aux efforts collectifs de la communauté internationale pour contrer efficacement cette nouvelle menace pour l’humanité tout entière.

Nous sommes convaincus qu’en cette période critique, toute tentative de tirer parti de la situation causée par la pandémie pour atteindre des objectifs politiques étroits, constitue une menace pour l’ensemble de la communauté internationale et mérite la condamnation la plus ferme. Au contraire, l’unité et la solidarité de toute l’humanité face à un ennemi commun et impitoyable permettront non seulement de gagner cette bataille, mais aussi de renforcer l’esprit de coopération, qui peut rendre ce monde plus sûr et plus prospère.

La République d’Artsakh (République du Haut-Karabagh) a immédiatement répondu à l’initiative du Secrétaire général et a confirmé le 24 mars son engagement à respecter strictement le cessez-le-feu dans la zone de conflit entre l’Azerbaïdjan et le Karabagh.

Nous partageons le point de vue du Secrétaire général des Nations Unies selon lequel la vie de chaque personne doit être au centre des efforts collectifs de la communauté internationale dans la lutte contre la nouvelle pandémie de coronavirus. Ce n’est que guidée par le principe « personne n’est laissé-pour-compte » que l’humanité pourra résister à cette épreuve avec dignité. Pour la République d’Artsakh, en conflit avec l’Azerbaïdjan depuis trois décennies, la lutte contre la nouvelle pandémie de coronavirus devient particulièrement aiguë compte tenu du fait qu’en raison du conflit, la population d’Artsakh est privée de toute aide internationale.

À cet égard, nous espérons que des organisations internationales spécialisées, en particulier l’Organisation mondiale de la Santé, fourniront une assistance à l’Artsakh dans la lutte contre le coronavirus, ce qui contribuera aux efforts globaux pour surmonter ce défi mondial.