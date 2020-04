Vrej Agajanian choisi comme nouveau maire de Glendale

Le conseiller municipal de Glendale, Vrej Agajanian, a été choisi lundi par le conseil municipal pour être le maire de la ville, rapporte mynewsla.com .

Chaque année, le conseil de Glendale sélectionne l’un de ses membres pour servir de maire. Ses fonctions consistent à présider les réunions du conseil et à s’acquitter des responsabilités liées à la cérémonie.

Ce sera le premier passage d’Agajanian en tant que maire. Il a été élu au conseil municipal en 2017.

Vrej Agajanian est un animateur de télévision, commentateur et PDG de deux stations de télévision locales, selon les informations biographiques fournies par la ville.

Vrej Agajanian est également membre et ancien président des Armenian Engineers and Scientists of America et membre du conseil d’administration de la Glendale Police Foundation et du Glendale Kiwanis Club.

Vrej Agajanian succède à Ara Najarian comme maire. Le mandat de Najarian au conseil expire en 2022.