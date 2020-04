L’Armenian Council of America félicite Arayik Haroutiounyan pour son élection à la présidence de l’Artsakh

L’Armenian Council of America par un message signé par son président Sevak Khatchadorian vient de féliciter Arayik Haroutiounyan pour son élection à la présidence de la République de l’Artsakh.

« Vos services de la présidence ont la charge de l’épidémie du coronavirus et l’agression croissante de l’Azerbaïdjan. Nous croyons qu’Arayik Haroutiounyan à la tête du pays parviendra à défendre le peuple de l’Artsakh » écrit le communiqué de l’Armenian Council of America.

« Aux Etats-Unis et dans le monde entier nous continuerons à soutenir l’indépendance de l’Artsakh et de son intégrité territoriale (…) nouvellement élu à la Présidence, nous vous souhaitons Arayik Haroutiounyan la réussite au cours des années futures » conclut le message de l’Armenian Council of America.

Krikor Amirzayan