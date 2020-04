En réponse à l’initiative « Opération Tcheurek » de la Croix Bleue Arménienne de France, les dames de la section Arvita de la Croix Bleue Arménienne de Valence ont préparé du « Tcheurek » pour l’offrir à deux Maisons de retraite, à la caserne de Pompiers, au personnel hospitalier de l’Hôpital de Valence et la police municipale pour le travail qu’ils réalisent jour et nuit. La section Arvita de la Croix Bleue Arménienne de Valence y a ajouté un mot de remerciement pour le travail formidable établi par chacun afin de faire face à cette épidémie. Ce mot affirmait « L’ensemble des Dames de la Croix Bleue de Valence vous remercie du fond du cœur pour tous les sacrifices que vous faites chaque jour face à cette pandémie. Nous souhaitons vous apporter notre soutien avec ces biscuits préparés par nos plus grands soins. Merci pour votre présence et votre travail. »

Signalons que les dames de la section Arvita de la Croix Bleue Arménienne de Valence répondant à la Ville de Bourg-Lès-Valence vont également coudre des masques.