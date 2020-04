Lors d’une conférence de presse à la sortie de son audition par la Commission chargée de faire toute la lumière sur « la Guerre de 4 jours » d’avril 2016 en Artsakh, le 2e président de l’Arménie, Serge Sargsyan a été entendu durant 4 heures jeudi 16 avril. « Ma décision de venir témoigner devant la Commission était une juste décision » a-t-il dit aux journalistes.

« La réunion s’est déroulée dans des conditions normales, dans un respect mutuel, et je suis heureux d’avoir réussi à apporter des informations complémentaires aux opérations militaires d’avril 2016. Malheureusement je n’ai pas la possibilité de répondre à chacune de vos questions, pas pour la raison qu’il y a des secrets à garder, mais pour la simple raison que ce sont des évènements si importants que debout lors de cette rencontre il n’est pas possible de répondre en détail. » dit Serge Sargsyan. Ajoutant que dans la question il y avait des éléments militaires mais également diplomatiques. « Nous avons gagné sur le point militaire mais également diplomatique » a-t-il précisé.

Serge Sargsyan a promis qu’après la situation d’urgence en Arménie, il répondra dans le détail « et avec plaisir » à toutes les questions des médias.

Krikor Amirzayan