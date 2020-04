8 Arméniens figurent parmi les 200 premières fortunes de Russie dans le dernier classement Forbes

8 Arméniens figurent sur la liste des 200 personnalités les plus riches de Russie, une liste établie chaque année par le mensuel russe Forbes. En 2020 ce sont 102 milliardaires qui figurent sur cette liste des 200 plus riches de Russie soit le double de l’an dernier. 12 nouveaux milliardaires sont entrés cette année dans ce Top 200.

Vladimir Potanine est l’homme le plus riche de Russie. Banquier et mécène, ex personnalité politique de Russie il disposerait d’une fortune estimée à 19,7 milliards de dollars. L’an dernier l’homme d’affaire était classé 6e avec 18,1 milliards. Vladimir Lisine est deuxième avec 18,1 milliards et Leonid Mikhelson est troisième avec 17,1 milliards.

Le premier Arménien de cette liste est Sergueï Galitsine (Sergueï Haroutiounyan) qui pointe à la 29e position. Il est le propriétaire de la chaîne de magasins « Magnit » et du club de football « Krasnodar ». Sergueï Galitsine est crédité d’une fortune de 3,4 milliards de dollars. Semvel Karapetyan le propriétaire du groupe « Tashir » est 39e avec 2,5 milliards de dollars. Andreï Andreev (Oghadjaniantz) le propriétaire du réseau social « Badoo » et « Bumble » est 52e avec 1,8 milliards. Rouben Vardanyan le fondateur de « Troïka dialog » est 103e avec 950 millions de dollars. Albert Avdalyan le propriétaire de la plus grande mine de charbon de Russie est 113e avec 800 millions de dollars. Nikolaï Sarkisov propriétaire d’une grande compagnie d’assurance « Reco-Garantie » et Consul général d’Arménie à Lyon est 146e avec 700 millions de dollars. Sergueï Sarkisov le Consul général d’Arménie à Los Angeles -frère de Nikolaï- est 147e avec également 700 millions de dollars. Enfin, une 8e Arménien, Davit Yan patron de la société ABBYY est 166e plus grande fortune de Russie avec 600 millions de dollars.

Krikor Amirzayan