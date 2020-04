La Turquie enregistre à nouveau plus de 100 morts en 24h

Istanbul, 15 avr 2020 (AFP) - La Turquie a enregistré mercredi pour le

deuxième jour consécutif plus de 100 morts provoquées par le nouveau

coronavirus, dont la propagation s’est accélérée dans ce pays ces derniers

jours.

Entre mardi soir et mercredi soir, 4.281 personnes ont été testées

positives au Covid-19 et 115 malades ont perdu la vie, a annoncé mercredi soir

le ministre de la Santé Fahrettin Koca.

Le bilan officiel en Turquie s’élève désormais à près de 70.000 cas dont

1.518 mortels.

Confrontée à une forte augmentation du nombre des cas, elle a multiplié les

mesures pour tenter de contenir la pandémie.

Après avoir fermé les écoles, suspendu les vols et interdit les

rassemblements, la Turquie a décrété la semaine dernière un confinement

obligatoire chaque week-end dans les 30 plus grandes villes.

Les plus de 65 ans, les malades chroniques et les jeunes de moins de 20 ans

font déjà l’objet d’un confinement obligatoire depuis plusieurs semaines.

Par ailleurs, la Turquie a commencé mercredi à libérer des détenus afin

d’empêcher une hécatombe dans ses prisons bondées.