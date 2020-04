La Croix Bleue des Arméniens de France mobilisée

Durant toute cette semaine, plusieurs sections de la Croix Bleue des Arméniens de France sont mobilisées pour remercier les équipes soignantes des hôpitaux, EPHAD, casernes de pompiers en offrant des tcheuregs confectionnées par nos membres en signe de soutien et de solidarité dans cette période tendue.

La section « Dirouhie Serengulian » d’Issy-les-Moulineaux a ainsi distribué aujourd’hui, mardi 14 avril, des tcheuregs à l’hôpital suisse et à l’hôpital Corentin Celton d’Issy-les-Moulineaux puis à l’hôpital Percy et à l’hôpital Béclère de Clamart.

Ce sont ainsi près de 80 brioches de Pâques qui ont été remises aux soignant(e)s de la part de la Croix Bleue.

En remerciement, les médecins et infirmières nous ont retourné des photos des équipes.

Merci pour leur dévouement sans faille et leur engagement au quotidien 👏👏💙

Et, pour les aider, n’oubliez pas d’appliquer les gestes barrières ;

Pour sauver des vies : restez chez vous !