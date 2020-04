L’hebdomadaire « Football + » affirme que plusieurs clubs de la Ligue supérieurs du championnat d’Arménie ne puisse plus reprendre les rencontres du championnat. Selon le journal, les clubs d’Alashkert, Chirak, Lori et Gantsasar-Ghapan pourraient en raison de problèmes financiers ne plus continuer le championnat arménien. Ces clubs n’ayant pas honoré les contrats des joueurs en termes financiers…

Il y a quelques jours les dirigeants des six meilleures équipes du championnat d’Arménie se sont rencontrer pour analyser la situation ainsi crée et réfléchir sur les solutions de cette sortie de crise.

Krikor Amirzayan