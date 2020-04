Propagande mensongère de l’Azerbaïdjan qui évoque des prétendues manœuvres militaires avec des images anciennes…

Karen Hovhannisyan spécialiste de la Turquie et des Kurdes est convaincu que l’Azerbaïdjan qui affirme réaliser des exercices militaires effectue une propagande mensongère. Car selon Karen Hovhannisyan, l’Azerbaïdjan n’effectue aucune manœuvre militaire actuellement et diffuse des anciennes images pour tromper le monde…

Karen Hovhannisyan analyse les images des prétendues manœuvres militaires diffusées actuellement par Bakou et remarque que la saison de ces images ne correspond pas au printemps. « Il y a peut-être quelques entrainements militaires, mais il ne s’agit absolument pas de manœuvres importantes comme veut le démontrer l’Azerbaïdjan avec des images » écrit-il sur sa page facebook.

« Les images présentées sont réalisées sous un autre climat (…) les arbustes que l’on voit sont secs et les champs de sont pas verts comme devraient l’être actuellement (…) ces éléments prouvent que Bakou désire induire le monde en erreur et ces manœuvres militaires ne datent pas d’aujourd’hui (…) ceci n’est qu’une petite partie de la propagande mensongère de l’Azerbaïdjan » écrit Karen Hovhannisyan.

Krikor Amirzayan