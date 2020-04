Envoi du premier bénévole en Arménie

L’association Solidarité Anjou-Arménie a la joie de vous annoncer l’envoi de son premier bénévole à Goris. Nichée entre les montagnes du Nakhitchévan et de l’Arstakh (aussi appelé Haut-Karabagh), cette ville d’Arménie orientale a tout au long du XXe siècle opposé une résistance opiniâtre aux invasions turque puis soviétique. Le patriotisme de ses habitants se double d’une francophilie qui peut paraître surprenante dans cette région du monde.

C’est au Centre culturel francophone de Goris que Pierre-Antoine s’est joint au corps professoral local. Les jeunes élèves y viennent volontiers approfondir leur connaissance de la langue française, y pratiquer le chant et se plonger dans la bibliothèque mise à leur disposition. En cette période, l’enjeu est la préparation des examens de fin d’année et, pour les plus déterminés, l’entraînement en vue des Olympiades Nationales de Français. Notre volontaire a pu se réjouir de la motivation des élèves, toujours prompts à pratiquer la langue et extrêmement demandeurs en savoirs sur notre pays.

Notre bénévole s’est investi au sein du Centre culturel francophone de début mars jusqu’à mi-mars, puisque l’Arménie est ensuite entrée en état d’urgence et a fermé les écoles compte tenu de la crise du covid-19. Ce fut une courte expérience mais très enrichissante, tant pour les enfants que pour le volontaire, qui fut malheureusement contraint de rentrer en France plus tôt que prévu. Pierre-Antoine continue par ailleurs de poursuivre des cours par correspondance avec ses élèves à raison de plusieurs fois par semaine. Son investissement et son abnégation pour la jeunesse arménienne ont été salué par la directrice du centre culturel et par notre association. Nous lui en sommes grandement reconnaissant.

Cette belle expérience éducative est une pierre de plus posée sur l’arc d’amitié reliant nos deux peuples et est appelée à en supporter de nombreuses autres !

Amitiés,

L’association Solidarité Anjou-Arménie.