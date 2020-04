Revue de la presse arménienne du 11 au 14 avril 2020

1067 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 1067 cas de coronavirus dans le pays dont 265 ont été guéris et 16 patients sont décédés.

L’Arménie prolonge l’état d’urgence/ Le gouvernement a décidé de prolonger jusqu’au 14 mai 17h00 l’état d’urgence déclaré dans le pays le 16 mars dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. Selon le gouvernement, les restrictions sont encore essentielles pour ralentir la propagation du virus. D’après le vice-premier ministre Tigran Avinian, le confinement devrait permettre de freiner la propagation de la maladie dans les prochaines semaines. Tigrane Avinian a déclaré que si le gouvernement parvenait à maintenir la tendance à la baisse, les restrictions seraient révisées, mais que le gouvernement n’hésiterait pas à renforcer les restrictions si le taux d’infection augmentait. La presse note que dans cette nouvelle décision le gouvernement a levé pratiquement toutes les restrictions appliquées aux médias durant l’état d’urgence. La presse rappelle que ces restrictions avaient déjà été considérablement assouplis suite aux vives critiques des journalistes et des ONG (cf. revue du 28 au 30 mars 2020).

Le gouvernement a décidé de rouvrir certains secteurs de l’économie/ Le vice-premier ministre Tigran Avinian a déclaré que les entreprises qui sont engagées dans la construction en plein air ou qui fabriquent des cigarettes, du ciment et d’autres matériaux de construction pourront reprendre leurs activités le 13 avril. Il a déclaré que l’interdiction temporaire de la recherche scientifique et de l’ingénierie sera également levée. Le Premier ministre Pachinian a déclaré que le gouvernement pourrait autoriser après le 20 avril la réouverture d’usines textiles employant des milliers de personnes. Pachinian a averti que le gouvernement rétablira les restrictions initiales sur l’activité économique en cas de nouvelle recrudescence de la maladie.

Une aide financière supplémentaire aux familles à faible revenu pour payer les factures d’électricité et de gaz naturel/ Le gouvernement a annoncé une aide financière supplémentaire aux familles à faible revenu durement touchées par les retombées économiques de l’épidémie de coronavirus. Le gouvernement a déclaré qu’il paierait la moitié de toutes les factures d’électricité et de gaz naturel pour le mois de février qui ne dépassent pas un total de 15 000 drams (30 dollars) par ménage. Selon le Président de la Commission de régulation des services publics, quelque 220 000 ménages pourront bénéficier de cette subvention. La presse rappelle que à la fin du mois dernier les sociétés nationales de services publics avaient déjà accepté, à la demande du gouvernement, de ne pas couper pour l’instant l’électricité, le gaz naturel et l’eau aux personnes qui ne paient pas leurs factures en raison des perturbations économiques liées au coronavirus.

Seuls des « événements protocolaires » auront lieu le 24 avril/ Le Premier ministre Nikol Pachinian a déclaré que la participation des citoyens aux événements de commémorations serait limitée afin d’éviter une épidémie incontrôlable de coronavirus. Selon lui, seuls des « événements protocolaires » auront lieu le 24 avril (la Journée de commémoration du génocide arménien), le 8 mai (« Journée de libération de Chouchi ») et le 9 mai (Journée de la victoire de la Grande guerre patriotique).

L’Arménie nie avoir demandé de l’aide à la Turquie/ La presse rend compte du commentaire de la porte-parole du Ministère arménien des Affaires étrangères (MAE) à la suite de la déclaration du porte-parole du Président turc selon laquelle Erevan aurait demandé à la Turquie des médicaments nécessaires pour lutter contre la propagation du coronavirus en Arménie. Le MAE a insisté sur le fait que la partie arménienne a interagi avec les autorités turques compétentes dans le seul but d’évacuer les citoyens arméniens de Turquie. « La coopération avec la partie turque s’est déroulée exclusivement dans ce cadre et l’Arménie n’a demandé aucune autre assistance » a déclaré la porte-parole. Quant au fait que le MAE turc a invité l’ambassadeur de Chine en Turquie pour fournir des éclaircissements concernant l’inscription sur les boîtes d’aide fournies à l’Arménie « Que notre amitié soit plus haute que la montagne Ararat et plus longue que le fleuve Yangtze », la porte-parole a indiqué « Il est particulièrement regrettable que ces déclarations aient ciblé l’assistance fournie par le pays tiers à l’Arménie, politisant inutilement et manquant de respect pour l’amitié entre les peuples et les symboles nationaux ».

Le Haut-Karabakh déclare l’état d’urgence, mais organise le second tour des « élections présidentielles »/ Les autorités des facto du Haut-Karabakh ont déclaré l’état d’urgence jusqu’au 12 mai. Cependant, ils ont maintenu le second tour des « élections présidentielles » qui a lieu le 14 avril. L’un des deux candidats, Masis Mayilyan, a appelé les électeurs à ne pas participer à l’élection en raison du danger de l’épidémie du coronavirus.

Le PDG d’une entreprise de télécommunications et des centaines d’employés démissionnent en signe de protestation/ Les médias indiquent que le directeur général et plus de 500 autres employés de la société de télécommunications UCOM ont remis leur démission pour protester contre le projet de ses actionnaires majoritaires d’acheter la société rivale et de nommer à la directions les cadres de cette dernière. Rappelons que UCOM, qui possède l’un des trois réseaux de téléphonie mobile d’Arménie et est également le plus grand fournisseur de services Internet du pays, avait annoncé son intention de racheter la filiale arménienne de VEON (Beeline), un opérateur basé à Amsterdam et partiellement contrôlé par un magnat russe (cf. revue du 23 janvier 2020). Selon la presse, le fondateur et le directeur général de UCOM, Hayk Yesayan, a démissionné après avoir appris que UCOM sera dirigée par l’actuel directeur général russe de Beeline, Andrey Pyatakhin, si l’accord de l’achat ait lieu. Le Ministère de l’industrie des hautes technologies a exprimé son inquiétude face à cette controverse. Il a exhorté les opérateurs de télécommunications et leurs employés à « faire preuve de responsabilité » et à agir conformément aux règles de l’état d’urgence. Rappelons que durant l’état d’urgence toutes les grèves sont interdites dans le pays. Le Ministère a également souligné qu’il continue à examiner l’accord proposé entre UCOM et VEON et n’a pas encore donné son accord. Yesayan et son frère qui détiennent 6% des actions de la société ont fait une offre aux autres actionnaires pour racheter les 94% des actions. La presse rappelle que la plupart des actions de UCOM sont détenues par la famille élargie de Gagik Khachatryan, l’ancien ministre des finances controversé qui a été arrêté en août dernier pour corruption. Les deux fils et le neveu de Khachatryan (Galaxy group) possèdent ensemble 77% des actions de UCOM. A la fin du mois dernier, les avoirs des trois hommes ont été gelés dans le cadre de l’enquête criminelle en cours sur G. Khachatryan. Les autres actions sont détenues par l’homme d’affaire arméno -russe Samvel Karapetyan (Tashir group).

