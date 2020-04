Revue de la presse arménienne du 10 avril 2020

937 cas confirmés de coronavirus, un nouveaux décès/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 937 cas de coronavirus dans le pays dont 149 ont été guéris et 12 patients sont décédés.

10e programme d’aide pour atténuer les impacts économiques du coronavirus/ Le gouvernement a approuvé le 10e programme d’aide pour atténuer les impacts économiques du coronavirus. Dans le cadre de ce programme, un soutien sera apporté aux micro-entrepreneurs. L’aide sera fournie de manière ponctuelle à hauteur de 10% du chiffre d’affaires des bénéficiaires au cours du premier trimestre 2020, mais la somme de l’aide n’excèdera pas deux fois le salaire minimum.

L’Arménie évacue ses ressortissants de Turquie/ Le Ministère arménien des affaires étrangères indique que le gouvernement arménien a évacué 73 citoyens arméniens de la Turquie en coordination avec les autorités turques et géorgiennes. Comme tout arménien rentrant dans le pays, ces personnes aussi vont être mises en quarantaine. Quant à l’informations sur l’offre de la Turquie d’aider l’Arménie signalée au Patriarcat arménien de Constantinople (cf. revue du 09 avril 2020), la porte-parole du Ministère a indiqué « Nous avons pris connaissance du communiqué de presse sur l’entretien téléphonique du Patriarcat de Constantinople avec le Président de la Turquie. En tant que tierce partie, nous nous abstiendrons de commenter les informations non officielles. En tout cas, nous n’avons pas de telle question à l’ordre du jour ».

Prévisions de la Banque mondiale/ La Banque mondiale a mis en garde contre le risque croissant de récession en Arménie tout en affirmant que l’économie arménienne pourrait encore connaître une croissance modeste cette année malgré la pandémie de coronavirus. Dans sa récente mise à jour économique sur l’Europe et l’Asie centrale publiée le 09 avril, la Banque mondiale indique que selon le scénario de base, qui prévoit le début d’une reprise progressive de l’activité économique au milieu de l’été 2020, le taux de croissance du PIB réel en 2020 devrait se modérer à 1,7 %. Dans le même temps, un scénario d’épidémie prolongée de coronavirus entraînerait une stagnation du PIB, voire une contraction de l’économie. La Banque mondiale note que la pandémie a déjà paralysé le secteur du tourisme arménien, provoqué une chute importante des prix internationaux du cuivre, l’une des principales exportations du pays, et réduira de plus en plus les transferts de fonds de plusieurs millions de dollars des Arméniens travaillant à l’étranger et en Russie en particulier. Selon la Banque, une économie dollarisée et des exportations non diversifiées ajoutent aux défis de la gestion du choc. Cependant, un secteur bancaire relativement sain, un accord de prêt de précaution avec le FMI, ainsi que certains tampons fiscaux atténuent en partie les risques.

Le FMI augmenterait d’environ 175 millions de dollars son soutien financier à l’Arménie/ Les médias rendent compte du communiqué du Fonds monétaire international (FMI) selon lequel l’équipe du FMI a conclu avec les autorités arméniennes un accord au niveau des services du FMI sur la conclusion de la deuxième revue dans le cadre de leur programme de réforme économique soutenu par un accord de confirmation de trois ans. L’accord est soumis à l’approbation du Conseil d’administration du FMI, qui doit examiner la révision à la mi-mai. Les équipes recommanderont également une augmentation du soutien financier du FMI à l’Arménie d’environ 175 millions de dollars, ce qui, avec l’intention des autorités de tirer les droits d’achat accumulés dans le cadre de l’accord de confirmation, permettrait de dégager environ 280 millions de dollars à débourser immédiatement après la réunion du Conseil d’administration.

Projet de loi proposant de mettre à la disposition des autorités chargées de l’application de la loi les données relatives aux propriétaires des sociétés par actions/ Le gouvernement suggère que des informations sur les propriétaires d’actions soient mises à la disposition des autorités chargées de l’application de la loi et de la Commission d’État pour la protection de la concurrence économique. Selon la presse, après d’assez longues discussions, la Commission parlementaire sur les affaires d’État et juridiques a approuvé le paquet de projets de loi.

Procédures pénales engagées à l’encontre d’agents du Comité de l’aviation civile/ Sur la base des documents fournis par la Chambre d’audit d’Arménie et le Service de supervision de l’État, le Bureau du procureur général d’Arménie a engagé deux procédures pénales à l’encontre d’agents du Comité de l’aviation civile. L’une des affaires pénales a été engagée pour l’utilisation de la position officielle contraire aux intérêts du service, l’allocation de fonds pour la location d’un avion, etc. La deuxième affaire pénale a été engagée en relation avec la préparation de faux documents et l’inscription d’informations ou de notes ouvertement fausses dans les documents relatifs aux inspections dans les documents officiels publiés entre 2016 et 2019. La presse indique également que l’ancien conseiller du Premier ministre, Hakob Chagharyan, a été convoqué au Service de sécurité nationale. Auparavant, Chagharyan avait fait des déclarations sur « la politique destructrice » des autorités du pays en matière d’aviation civile. La presse rappelle que commentant la récente décision de l’autorité internationale concernant le Comité de l’aviation civile d’Arménie (cf. revue du 04 au 06 avril 2020), le Premier ministre Nikol Pachinian avait remis la responsabilité sur « certains anciens fonctionnaires corrompus » qui avaient commis une « négligence criminelle ». Pachinian a déclaré que ces anciens fonctionnaires s’occupaient depuis de nombreuses années des activités illégales et de la vente d’armes dans les pays africains. Selon lui, les responsables ont été licenciés du Comité d’aviation. D’après Pachinian, en raison du « sabotage » de ces anciens fonctionnaires, la direction du Comite ainsi que le gouvernement ignoraient l’existence de ces problèmes.

La commission parlementaire qui enquête sur la guerre d’avril 2016 accepte la condition de l’ex-Président Sarkissian/ La commission parlementaire a accepté la condition de l’ex-Président Serge Sarkissian (cf. revue du 07 avril 2020) en indiquant que l’enregistrement vidéo de la partie de l’audition avec la participation de Sarkissian lui sera fourni sans aucune condition préalable.

Rédaction : Léna Gyulkhasyan

Ambassade de France