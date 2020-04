Le gouvernement arménien aide les citoyens à payer leurs factures de services publics

Le gouvernement arménien a adopté une décision pour soutenir les personnes en difficulté financière à la suite de la pandémie de coronavirus.

L’exécutif a convenu du 11e paquet d’urgence pour neutraliser les conséquences économiques du coronavirus.

Le gouvernement remboursera 50% des dépenses de février en gaz naturel et en électricité aux consommateurs dont les factures de gaz et d’électricité n’ont pas respectivement dépassé 10 000 drams et 5 000 drams.