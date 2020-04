L’amour est universel : un message d’amour en arménien de Dior

Un croquis créé par la directrice de la création de Dior Maria Grazia Chiuri pour le numéro spécial du Vogue Italia présente des messages dans différentes langues, y compris l’arménien.

Vogue Italia a réagi à la pandémie de coronavirus avec un numéro spécial, avec une couverture totalement blanche, pour la première fois dans l’histoire du magazine

« Le blanc est avant tout le respect. Le blanc est la renaissance, la lumière après l’obscurité, la somme de toutes les couleurs. Le blanc est l’uniforme de ceux qui ont sauvé des vies tout en risquant la leur. C’est le temps et l’espace pour réfléchir. Et pour garder le silence aussi. Le blanc est pour les gens qui remplissent ce temps et cet espace d’idées, de pensées, d’histoires, de vers, de musique et de gentillesse envers les autres », a déclaré le rédacteur en chef de Vogue Italia, Emanuele Farneti.

« C’est un rappel qu’après la crise de 1929, les vêtements sont devenus blancs, une couleur choisie pour exprimer la pureté du présent et l’espoir pour l’avenir. Et surtout, le blanc n’est pas l’abandon ; c’est une page vierge à remplir, le frontispice d’une nouvelle histoire sur le point de commencer », a-t-il ajouté.

Cependant, les lecteurs internes trouveront un article de mode réalisé en une semaine par 40 artistes qui collaborent généralement avec la publication sur papier glacé. Des créateurs de mode de renom tels que la directrice créative de Dior Maria Grazia Chiuri, Miuccia Prada, la directrice créative de Valentino Pierpaolo Piccioli, la directrice créative de Gucci Alessandro Michele, Donatella Versace, Michael Kors, Stella McCartney, la directrice artistique n ° 21 Alessandro Dell’Acqua et Jeremy Scott ont tous créé des croquis dédiés dans le magazine.

Le croquis conçu par Maria Grazia Chiuri de Dior présente une femme dans une robe recouverte de messages « Je t’aime » dans différentes langues, y compris l’arménien.

« L’amour est universel, comme toutes les langues parlées dans le studio Dior. Jamais plus que maintenant, il ne faut se rappeler que nous appartenons tous au même monde », a déclaré Maria Grazia Chiuri, directrice de la création de Dior.