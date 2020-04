Le 15 avril, le président de la République Bako Sahakian a eu une réunion avec Arayik Haroutyunian, vainqueur de l’élection présidentielle de la République d’Artsakh.

Bako Sahakian a félicité son successeur lui souhaitant plein succès dans son travail.

Le Président Sahakian s’est dit convaincu que l’expérience, les compétences et les qualités humaines d’Arayik Haroutyunian serviraient entièrement « au développement et au renforcement de l’Artsakh, garantissant sa sécurité et améliorant le niveau de vie de la population ».

Arayik Haroutyunian a reçu également des messages de félicitation du Président de la République et du premier ministre de la République d’Arménie.