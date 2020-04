The Sun vient de révéler que Kim Kardashian et Cristiano Ronaldo auraient eu ensemble une histoire d’amour

L’arméno-américaine Kim Kardashian, star mondiale de la télé-réalité aurait eu une histoire amoureuse avec le footballeur Portugais Cristiano Ronaldo vient d’affirmer le journal britannique The Sun. Selon cette source, Kim Kardashian et Cristiano Ronaldo auraient eu des relations en 2010 lorsque le footballeur évoluait au Réal de Madrid et que Kim Kardashian n’était pas en couple avec le rappeur Kanye West. Il y a 10 ans selon The Sun le couple aurait effectué des apparitions à Madrid lorsque Kim Kardashian y séjournait pour les vacances. Mais l’histoire de ces deux stars n’aurait pas duré très longtemps…

Krikor Amirzayan