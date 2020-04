Le message de félicitations de Serge Sargsyan à Arayik Haroutiounian le nouveau président de l’Artsakh

Serge Sargsyan le 2e Président de la République d’Arménie et « héros de l’Artsakh » a félicité Arayik Haroutiounyan pour son élection à la présidence de la République de l’Artsakh.

« Je vous félicite pour votre élection à la fonction de Président de la République de l’Artsakh ainsi que votre responsabilité de leader du groupe « Azat Hayrénik » au Parlement national (…) vous allez recevoir cette fonction à un moment assez difficile lorsque le monde est touché par les conséquences de la pandémie (…) je suis convaincu que votre expérience dans la gestion de l’Etat et vos connaissances accumulées vous aideront à trouver des solutions justes à tous les défis qui seront inévitables » a écrit Serge Sargsyan dans son message. « Sur vos épaules reposent les responsabilités de la défense d’un territoire très cher de notre patrie, sa sécurité et sa stabilité (…) Continuez à construire sur cette terre des héros dans une société vivant en harmonie et soudée une patrie forte (…) l’indépendance de l’Artsakh est au-dessus de tout (…) acquise par les voies héroïques de nos camarades de combat et par le souvenir de nos amis martyrs ». Et Serge Sargsyan d’ajouter « L’Artsakh ne doit jamais faire partie de l’Azerbaïdjan, il n’y pas de retour au passé. C’est la détermination de chaque Artsakhtsi et vous, en tant que président vous êtes à leur côté ».

Krikor Amirzayan