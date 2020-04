685 véhicules venant d’Arménie sont entrés en Artsakh entre le 12 et le 14 avril

Au cours des trois derniers jours les contrôleurs placés sur les trois passages frontaliers de l’Artsakh avec l’Arménie ont relevé l’entrée en Artsakh de 685 véhicules. Le 12 avril ce sont 142 véhicules qui entrèrent en Artsakh avec 30 au point de passage d’Aghavno, 54 de Khntsoresk et 58 à Kharkhapout. Le 13 avril ce furent 272 véhicules et 271 le lendemain 14 avril. Le plus grand passage s’est réalisé à Kharkhapout (147 le 13 avril et 125 le 14 avril). Les véhicules étant systématiquement décontaminés.

Krikor Amirzayan