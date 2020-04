Le Catholicos de Cilicie, Aram Ier assure « nous continuerons à travailler dans le même esprit qu’avant »

Le Catholicos Aram Ier de la Grande Maison de Cilicie a depuis le siège du catholicossat à Antelias (Liban) salué l’élection d’Arayik Haroutiounian à la fonction de Président de la République de l’Artsakh. Aram Ier a écrit « Le renforcement de la République de l’Artsakh, de l’armée arménienne et de l’économie furent toujours pour notre Saint Siège considérées par comme les priorités pour l’Artsakh ». Le Catholicos Aram Ier continua « Au cours des dernières années à travers nos rencontres nous avons développé un certain nombre de travaux tant directement par le Catholicossat qu’indirectement (…) nous vous affirmons que nous continuerons travailler dans le même esprit qu’avant et prendre part aux travaux de renforcement de l’Artsakh ».

Krikor Amirzayan