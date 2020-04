Le catholicos Karekin sous le feu des critiques pour avoir appelé à la libération de Kotcharian

Le chef suprême de l’Église apostolique arménienne, le catholicos Karekin II, a été critiqué par la direction politique de l’Arménie après avoir demandé la libération de l’ancien président Robert Kotcharian qui est actuellement en détention préventive.

Dans des commentaires écrits à News.am publiés mardi soir, Karekin a déclaré que les autorités compétentes devraient libérer Kotcharian afin d’éviter « de nouvelles complications de son état de santé » pendant la pandémie de coronavirus. Il a cité « les opinions professionnelles des médecins concernant la santé de l’ancien président ».

Garegin a également fait valoir que les pays du monde entier libèrent des suspects et des condamnés « ne représentant pas une menace pour la société » ces jours-ci pour les empêcher d’être infectés par le coronavirus.

Kotcharian, qui est actuellement jugé pour corruption et coup d’État, des accusations qu’il rejette, a été renvoyé dans une prison du centre d’Erevan le 3 avril après avoir passé plus de trois semaines à l’hôpital. Ses avocats ont affirmé qu’il risquerait de contracter le virus s’il n’était pas libéré.

« Le gouvernement arménien n’a aucun commentaire à faire sur les souhaits et les espoirs de Sa Sainteté », a commenté la porte-parole du Premier ministre Nikol Pachinian, Mane Gevorgian, au service arménien de RFE / RL.

Dans ce contexte, Gevorgian a noté le fait que le porte-parole de Karekin, le révérend Vahram Melikian, s’était officiellement porté garant pour Samvel Mayraperian, un homme d’affaires inculpé dans le cadre de l’affaire de corruption contre Kotcharian.

Les autorités chargées de l’application des lois ont autorisé Mayrapetian en janvier 2019 à suivre un traitement en Allemagne pour une forme de pancréatite potentiellement mortelle. Melikian et un éminent universitaire arménien ont garanti par écrit qu’il reviendrait en Arménie une fois son traitement dans une clinique allemande terminé. Les enquêteurs ont assuré début mars que le magnat refusait désormais de se présenter devant eux pour des raisons « non fondées ».

Gevorgian a déclaré que le gouvernement s’attend à ce que le siège de l’Église apostolique arménienne, basé à Echmiadzine, « réévalue » la garantie signée par le porte-parole de Karekin.

Un proche de Pachinian, le vice-président du Parlement, Alen Simonian, est allé plus loin mercredi, accusant le Catholicos d’avoir tenté de faire pression sur les tribunaux. « Pendant des décennies, il n’est pas intervenu dans l’emprisonnement de diverses personnes », a pointé Simonian, se référant aux opposants politiques des anciens gouvernements arméniens.

D’autres fidèles du gouvernement se sont tournés vers les médias sociaux pour condamner Karekin en utilisant des termes encore plus forts. Gevorg Gorgisian, un haut fonctionnaire du parti d’opposition Lumineuse Arménie, a dénoncé ces attaques verbales : "Le catholicos peut faire n’importe quelle déclaration sur n’importe quel croyant. Pourquoi n’a-t-il pas fait [de telles déclarations] dans le passé et pourquoi les fait-il maintenant ? Ce sont des questions légitimes qui peuvent être posées au catholicos. Mais cela doit être fait avec le plus grand respect. »

Kocharian, 65 ans, ainsi que son ancien chef d’état-major et deux généraux de l’armée à la retraite sont jugés depuis l’année dernière sur la base d’accusations principalement liées aux troubles postélectoraux de 2008 à Erevan. L’ex-président, qui a dirigé l’Arménie de 1998 à 2008, rejette les accusations qui sont selon lui politiquement motivées.

La juge présidant le procès très médiatisé, Anna Danibekian, a refusé à plusieurs reprises de libérer Kotcharian en attendant un verdict. Les procureurs se sont également opposés à sa libération.

Danibekian devait examiner un appel écrit pour la libération de Kotcharian, signé par trois anciens premiers ministres arméniens, lors d’une audience devant le tribunal qui était prévue le 17 mars. L’audience a été reportée, en raison de sa maladie, conduisant des avocats de la défense à accuser les autorités. Le procès devrait reprendre plus tard ce mois-ci.