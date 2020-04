Karékine II a félicité Arayik Haroutiounian pour son élection à la présidence de l’Artsakh et a émis le veux de continuer l’unité nationale au nom du peuple de l’Artsakh

Mercredi 15 avril à l’annonce des résultats des présidentielles en Artsakh, le Catholicos Karékine II d’Etchmiadzine a dans un message adressé à Arayik Haroutiounyan félicité ce dernier pour son élection à la présidence de la République de l’Artsakh. « Ces dernières semaines nous avons suivi avec attention la campagne présidentielle en Artsakh. Ces élections sont très importantes pour témoigner au monde les valeurs du peuple de l’Artsakh dévoué aux valeurs de la démocratie. Nos enfants de l’Artsakh vous ont donné leur confiance pour diriger l’Etat au regard de votre expérience et de votre regard sur le développement et le renforcement de l’Artsakh. La nation arménienne toute entière désire voir la reconnaissance internationale du droit du peuple libre et indépendant de l’Artsakh (…) il est obligatoire pour les autorités de conserver pour le peuple de l’Artsakh l’unité et la concorde » a indiqué le Catholicos Karékine II dans son message au nouveau président de l’Artsakh.

Krikor Amirzayan